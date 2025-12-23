兒子犯下滔天大錯 張文父母哽咽下跪道歉

張文遺體在台北市殯儀館解剖，張文的父母到場並下跪道歉。(記者王藝菘攝)

〔記者鄭景議／台北報導〕27歲男子張文在台北捷運犯下連續攻擊案，犯案後墜樓不治，共造成4死11傷。今日下午張文遺體在第二殯儀館解剖，張文的父母到場協助。相驗程序結束後張文的父親面對媒體，哽咽表示對兒子犯下的滔天大禍，向社會表示對不起，接著一鞠躬後父母親下跪，再接著一鞠躬，並連道三聲對不起。

張文父母今日下午1時40分許抵達二殯，張文的父母戴漁夫帽及鴨舌帽、口罩現身，直接步入解剖室。

下午4時30分許，相驗程序結束，兩人離開解剖室，面對媒體兩人神色悲傷，隨後張文父親說:「大家好，我們是張文的爸爸跟媽媽，張文所犯下的滔天大禍，對於社會造成嚴重的損害，對受害人及其家屬造成無法彌補的傷害和痛苦，我們在此向大家說對不起。」隨後就鞠躬及下跪，連說三聲對不起。

張文父母在道歉完後，表示接下來會全力配合司法調查，接著就搭車離開。面對媒體提問，「斷連之後有知道兒子的狀況嗎」、「怎麼會一次匯45萬給兒子」、「要怎麼跟家屬賠償」等問題，兩人不發一語離開現場。

張文遺體在台北市殯儀館解剖，張文的父母到場並下跪道歉。(記者王藝菘攝)

張文的父母下跪道歉。(記者鄭景議攝)

張文父親面對鏡頭一度哽咽。(記者鄭景議攝)

