《兒子的大玩偶》阿西71歲生日！女兒曬合照感性告白

「阿西」陳博正迎71歲大壽，女兒田羽安發文感性告白。（圖／翻攝自臉書 田羽安Anne）

資深演員「阿西」陳博正1983年首次參與電影演出，在侯孝賢執導的經典作品《兒子的大玩偶》中，飾演令人印象深刻的小丑爸爸「坤樹」，憑藉自然樸實的演技入圍金馬獎最佳男配角，是觀眾心中難以取代的實力派演員，多年來，他在影視作品中累積無數代表角色，也陪伴許多粉絲走過不同世代。15日，陳博正迎來71歲生日，女兒田羽安也特別為他送上溫暖祝福。

田羽安在臉書曬出與父親的合照，照片中，一家人站在戶外景色宜人的步道上，笑容自然、互相依偎畫面溫馨，讓不少網友直呼：「滿滿幸福感」。田羽安在貼文中，以幽默又深情的文字向父親告白，寫下：「人生七十才開始～祝您三歲生日快樂！」，感謝父親給予自己的不只是生命，更是影響一生的價值觀與信念，「謝謝您給我的DNA，謝謝您對我洗腦善念，謝謝您成為我的明師。」

廣告 廣告

字句間流露出父女之間深厚情感，田羽安也坦言自己不是個擅長撒嬌、說甜言蜜語的女兒，只能用行動陪伴來表達愛意，「無法用言語文字表達謝意與愛意，我不是個會撒嬌說好話的女兒，您就用心感受吧」，最後更送上樸實卻最真誠的祝福，希望父親，「健健康康，平平安安，嘻嘻哈哈」。

貼文曝光後，有不少網友湧入留言區熱情送上生日祝賀：「祝福西爸～生日快樂，健康開心」、「生日快樂，身體健康」、「祝阿西哥生日快樂」、「生日快樂大玩偶，要健康平安快樂」。

更多中時新聞網報導

足球》姆巴佩沒風度管不動 皇馬教頭心冷下台

周杰倫進軍澳網承諾贏球捐獎金

防急診壅塞 春節開特別門診