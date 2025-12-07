兒子看傻眼！酒後路上巧遇前同事 新北男持美工刀連砍4刀

記者楊忠翰／新北報導

林男被逮捕後，身上也被找出案發時所用的美工刀。（圖／翻攝畫面）

新北市新莊區1名林姓男子，今年7月26日晚間7時許酒後前往某超商，巧遇感情不睦的朱姓前同事，他持美工刀朝對方連劃數刀，導致朱男身體多處刀傷；檢方偵結後依殺人未遂罪起訴林男，林男辯稱，他連揮4刀後就停手，並持續與朱男對罵，新北地院改依傷害罪判他1年徒刑。

檢警調查，今年7月26日晚間7時許，林男在家喝完酒後，要求兒子騎車載他到中華路某五金行及超商購物，結束後兩人行經中華路二段時，瞥見朱男坐在貨車上休息，林男持美工刀衝上前去，並朝著對方連揮數刀，造成朱男頭部右側2公分、右大腿8公分及左前臂6公分撕裂傷。

廣告 廣告

朱男被劃傷後血流不止，連忙躲進貨車後側，同行的彭姓男同事隨即出聲喝斥，林男停手後持續咆哮，再坐上兒子機車離去，朱男經送醫救治後並無生命危險，事後他決定前往警局報案並提告。

檢方認為，林男朝著朱男頭部要害攻擊，遂依殺人未遂罪將他起訴；但林男應訊時一再否認有殺害朱男意圖，自己只是去找對方吵架，而且亂揮數刀洩憤後便停手，他也不知道劃傷對方。

除此之外，林男揮完4刀後，朱男立刻起身躲避，並站在貨車上與林男對峙，林男亦未再度發動攻擊，法官認為，林男犯案情節、手段尚不構成殺人罪，遂依傷害罪判他1年徒刑，全案仍可上訴。

更多三立新聞網報導

疑酒後失溫而亡！基隆土地公廟傳命案 男子陳屍休憩區長椅

營區浴室成淫窟！陸軍女中士急用錢 找同單位男下士性交易

充電線捆綁雙手！持雙刀洗劫25歲女室友 新北男逃1小時落網

蔣萬安拍片也違規！騎單車穿越斑馬線觸法 北市平均1天4人挨罰

