兒子空拍機投毒害對手3萌寵慘死 張美阿嬤農場聲明撇清「個人行為」

張美阿嬤農場飼養多種動物，包含非常受歡迎的水豚。（翻攝自張美阿嬤農場粉專）

宜蘭一名王姓男子疑似不滿員工跳槽到競爭對手農場，竟操作空拍機投放摻有農藥的毒餌，導致梅花鹿、羊駝及侏儒山羊誤食中毒暴斃。王男被起底是知名「張美阿嬤農場」負責人的小兒子，全案已由宜蘭地檢署偵結起訴，張美阿嬤農場今（28日）發聲明，強調發現王男行為嚴重違背動物福利與經營理念後，已終止一切合作；之後王男另立名稱自行經營其他場域，屬其個人行為，與本農場無關。

王男於2023年5、6月間，3度在凌晨時分操控空拍機，將摻有農藥的毒飼料空投至競爭對手園區，導致多隻動物死亡、十多隻中毒；且王男在偵辦期間矢口否認犯行，辯稱其無人機沒有投擲功能，操縱無人機只是觀察競爭對手園區建設以供參考，直到警方出示關鍵監視器畫面、手機對話紀錄及鑑定報告，他才認罪。

檢方認為，王男身為農場經營相關人士，理應更重視動物生命，卻因私人恩怨鋌而走險，行為不僅殘害動物，也可能危及不特定遊客安全，情節重大，且未與被害方和解，依違反《動物保護法》及《刑法》毀損罪提起公訴，並向法院建請從重量刑。

王男被起底是知名「張美阿嬤農場」負責人的小兒子，張美阿嬤農場對此發出聲明如下：

近日媒體報導有關「空拍機投毒殺害動物案」涉及嚴重不當對待動物之事件，引發社會高度關注。為避免外界誤解，並維護張美阿嬤農場之聲譽與權益，特此鄭重聲明如下：

一、農場從未涉及任何虐待、傷害或不當對待動物之行為。經查，該事件係前曾短暫參與本農場事務之王姓男子，其個人行為所造成之違反動物保護法之刑事案件。農場於112年6月發現王姓男子之行為嚴重違背動物福利與經營理念後，已終止與王姓男子之一切合作；其後，該王姓男子另立名稱自行經營其他場域，相關行為與決策均屬其個人行為，與本農場之營運、管理及動物照護完全無關。

二、農場長期以動物福利與有機食農教育為核心價值，絕不容許任何傷害動物之行為。針對因本案產生錯誤連結、不實影射造成本農場名譽受損，農場已進行蒐證並將依法主張權利，以維護多年來辛苦建立之友善動物農場名聲與社會信任，懇請媒體與社會大眾，勿將該王姓男子之個人行為與張美阿嬤農場-月森甯手作工坊產生不當連結。





