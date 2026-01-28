兒子空拍機投毒害死對手農場動物 張美阿嬤農場發聲明了

宜蘭三星鄉某農場前員工王姓男子，因不滿農場員工跳槽至冬山鄉另家業者，竟於2023年6月12日、24日及25日半夜，三度開車前往安農溪旁堤防道路，以空拍機投放摻有農藥「托福松」的苜蓿粒到對方園區，造成侏儒山羊、梅花鹿及羊駝誤食中毒暴斃。遭影射的張美阿嬤農場成了眾矢之的，農場緊急發聲明澄清，是王男的個人行為。

投毒事件造成侏儒山羊、梅花鹿及羊駝3隻動物死亡、10幾隻動物中毒，宜蘭地檢署依違反動保法起訴涉案王姓男子，並求處重量刑。消息曝光後，網友群起激憤，影射是阿美阿嬤農場所為， 農場緊急發出聲明：

近日媒體報導有關「空拍機投毒殺害動物案」涉及嚴重不當對待動物之事件，引發社會高度關注。為避免外界誤解，並維護本農場之聲譽與權益，特此鄭重聲明如下：

一、農場從未涉及任何虐待、傷害或不當對待動物之行為。經查，該事件係前曾短暫參與本農場事務之王姓男子，其個人行為所造成之違反動物保護法之刑事案件。農場於112年6月發現王姓男子之行為嚴重違背動物福利與經營理念後，已終止與王姓男子之一切合作；其後，該王姓男子另立名稱自行經營其他場域，相關行為與決策均屬其個人行為，與本農場之營運、管理及動物照護完全無關。

二、農場長期以動物福利與有機食農教育為核心價值，絕不容許任何傷害動物之行為。針對因本案產生錯誤連結、不實影射造成本農場名譽受損，農場已進行蒐證並將依法主張權利，以維護多年來辛苦建立之友善動物農場名聲與社會信任，懇請媒體與社會大眾，勿將該王姓男子之個人行為與張美阿嬤農場-月森甯手作工坊產生不當連結。

據了解，投毒的王男是張美阿嬤的兒子，另外一家被影射的「樹懶餐廳」也發聲明澄清，該餐廳成立於民國113年11月26日，餐廳負責人自始至終均為王士予女士，新聞報導中投毒事件，與餐廳毫無相關。

