兒子組團上節目！黃韻玲講評不嘴軟：像看幼稚園成果發表會

黃韻玲擔任神秘嘉賓講評兒子的表演。（圖／北流提供）





音樂實境節目《樂團祭》，最新播出一集播出主題「回歸初衷」，邀請金曲音樂人黃韻玲擔任神秘講評嘉賓， 14歲就出道的她坦言：「初衷是不會改變的，也是永遠不會忘記的。」特別的是，她的兒子沈裕紘（Arthur） 正是節目參賽樂團 「浪漫里」的成員之一。

對於兒子在節目上的表演，黃韻玲沒嘴軟，甚至笑說：「有點像看幼稚園的成果發表會！以前幾集的過程來看，還在找一個延續的方向，不能只是在耍自己的。」她也鼓勵兒子：「即使是最後一次，也要全力以赴。」

「浪漫里」由主唱魏裕銘（後）、吉他手沈裕紘（前排左起）、鼓手陳羿瑋、貝斯手歐易組成。（圖／康泰納仕提供）

「浪漫里」樂團由主唱魏裕銘（魏斯理）、吉他手沈裕紘（Arthur）、貝斯手歐易、鼓手陳羿瑋（一尾）與鍵盤手鍾漢組成，他們4月才成團，魏斯理回憶成團契機：「年初我辦了一場個人彈唱，大家去看完覺得很有趣，想一起創作玩喜歡的音樂，剛好《樂團祭》又正要開始，就決定一起組團玩玩看。」組團初心是就是想做出大家都能朗朗上口、一起唱唱跳跳的音樂。如今已累積了不少聲量，粉絲也從6位成長超過10倍，更有不少音樂季演出找上門。

談及有一位音樂圈大前輩的媽媽，是否會在音樂上得到許多幫助，Arthur笑說：「不會每一次都討論，她也很忙、我們也很忙，但如果剛好有聽到她就會給我們一些建議，但我們不一定會採用。」至於印象深刻的見識，他說：「她特別在意我們的合音，都會幫我們修，尤其是〈愛情暴風雨〉這首，很多的對唱、合音都是我媽媽幫忙一起寫的，她太強了啦！」



