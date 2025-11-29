兒子組樂團登《樂團祭》表演 黃韻玲講評：像幼稚園成果發表會

音樂實境節目《樂團祭》近日邀請金曲音樂人黃韻玲擔任神秘講評。回憶創作初心，14 歲就出道的她坦言：「初衷是不會改變的，也是永遠不會忘記的。」對於兒子沈裕紘（Arthur） 正是節目參賽樂團 「浪漫里」的成員之一，她點評其演出像「幼稚園成果發表會」，提醒團員需找到延續方向、別只顧自我「不能只是在耍自己的」，同時勉勵兒子「即使是最後一次，也要全力以赴」。

黃韻玲近日擔任《樂團祭》講評嘉賓。（圖／北流提供）

「浪漫里」樂團由主唱魏裕銘（魏斯理）、吉他手Arthur、貝斯手歐易、鼓手陳羿瑋（一尾）與鍵盤手鍾漢組成，他們4月才成團，魏斯理回憶成團契機：「年初我辦了一場個人彈唱，大家去看完覺得很有趣，想一起創作玩喜歡的音樂，剛好《樂團祭》又正要開始，就決定一起組團玩玩看。」表示組團初心是就是想做出大家都能朗朗上口、一起唱唱跳跳的音樂。

廣告 廣告

也因為參與此節目經歷各種舞台、主題，讓浪漫里有機會短時間激盪出不同風格的新作品，也累積了不少聲量，除了粉絲從6位成長超過10倍，也接到了不少音樂季演出的邀約。

「浪漫里」主唱魏裕銘（後）、吉他手Arthur（前排左）、鼓手陳羿瑋（前排中）、貝斯手歐易（前排右）全新造型曝光。（圖／康泰納仕提供）

對於母親黃韻玲是音樂圈的大前輩，是否會在音樂上得到許多幫助？Arthur笑說：「不會每一次都討論，她也很忙、我們也很忙，但如果剛好有聽到她就會給我們一些建議，但我們不一定會採用。」至於印象深刻的見識，他坦言母親特別在意他與團員的合音，「都會幫我們修，尤其是〈愛情暴風雨〉這首，很多的對唱、合音都是我媽媽幫忙一起寫的，她太強了啦！」

《樂團祭》最終章正式開啟6組樂團加上一組遺珠將站上「真實世界」的最終舞台，最終音樂祭「新世紀的決心」將於 12 月 5、6、7 日 在 新北大都會公園水漾啵啵廣場盛大登場，完整重現節目中的音樂祭樣貌。主辦單位陸續公布堅強的表演陣容，包含之前宣布的JYOCHO，以及另類搖滾樂團 Some Life，還有曾獻唱《數碼寶貝大冒險：》、《神劍闖江湖－明治剣客浪漫譚－》等知名動畫的主題曲日本歌手Reol，以及來自南韓集結主唱、饒舌歌手、製作人、導演、藝術家、作家的樂團Balming Tiger，更多精彩陣容將陸續公開。

延伸閱讀

中職/台鋼雄鷹提交60人保留名單 球團釋出張喜凱、曾品洋等５人

中職/桃園市府攜手樂天桃猿 全台首創球場寵物友善專區

中職/富邦悍將提交60人保留名單 賴智垣、姚冠瑋等7人遭釋出