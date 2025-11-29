兒子組樂團7個月！黃韻玲毫不留情：像幼稚園成果發表

黃韻玲（右）給予樂團「浪漫里」建議。（康泰納仕、北流提供）

14歲就出道的金曲音樂人黃韻玲，在《樂團祭》第14集「回歸初衷擔任神秘講評嘉賓，「初衷是不會改變的，也是永遠不會忘記的。」面對以樂團 「浪漫里」參賽的兒子沈裕紘（Arthur） ，黃韻玲沒嘴軟的笑說：「有點像看幼稚園的成果發表會！以前幾集的過程來看，還在找一個延續的方向，不能只是在耍自己的。」她也鼓勵兒子：「即使是最後一次，也要全力以赴。」

Arthur被問到有位音樂圈的大前輩媽媽，是否會在音樂上得到許多幫助？他笑說：「不會每一次都討論，她也很忙、我們也很忙，但如果剛好有聽到，她就會給我們一些建議，但我們不一定會採用。」至於印象深刻的見識，他說：「她特別在意我們的合音，都會幫我們修，尤其是〈愛情暴風雨〉這首，很多的對唱、合音都是我媽媽幫忙一起寫的，她太強了啦！」

廣告 廣告

4月才成團的 「浪漫里」，由主唱魏裕銘（魏斯理）、吉他手沈裕紘（Arthur）、貝斯手歐易、鼓手陳羿瑋（一尾）與鍵盤手鍾漢組成；魏斯理回憶成團契機：「年初我辦了一場個人彈唱，大家去看完覺得很有趣，想一起創作玩喜歡的音樂，剛好《樂團祭》又正要開始，就決定一起組團玩玩看。」組團初心是就是想做出大家都能朗朗上口、一起唱唱跳跳的音樂。

因為參與此節目經歷各種舞台、主題，讓他們有機會短時間激盪出不同風格的新作品，也累積了不少聲量，除了粉絲從6位成長超過10倍，也有不少音樂季演出找上門。

成軍超過10年的資深樂團夕陽武士，由主唱加木吉他阿峰、電吉他加和音王立、貝斯和音JASON，以及鼓手兔寶組成，回想成團初心，王立認真表示：「要『大紅大紫』！但玩到現在瞭解這不是這麼容易的事情，即使在現在，大家生活越來越多事情，但也不願放棄的原因，就是這段得來不易的友情。」 阿峰說：「因為有人真的在聽，不管人多或少，在舞台上看到有人跟著點頭、跟著唱，那個畫面真的給我很大的動力！另一方面，我認為玩音樂已經是我們的生活方式，有個地方宣洩自己的心聲，也漸漸的凝聚很多喜歡我們音樂的聽眾那股感動之外，就是我也不甘願是個上班族！」

JASON則表示，還是自己產出的東西成就感能夠自我滿足，而這也是他一直堅持住的原因。兔寶透露：「能夠在音樂上做出自己滿意的創作，能夠扎實的練好，創作以及實踐音樂帶來的滿足是堅持住的原因。」

不過，玩音樂這條路也不是一件容易的事，王立回望過去的自己有狂妄、有挫折，坦言：「當初離開樂團時總覺得自己很厲害，靠自己一人也可以做很好的音樂。但發現越來越不開心，因為我沒什麼朋友，都是自己一個人。孤獨應該是我覺得最挫折的事情，但回歸後團員不但不怪我，還鼓勵我不能放棄自己的個人音樂作品，我很感動。」

JASON也說：「是這段時間有些事情不如自己的預期，小到彈錯一個音或是專場票房不如預期種種其實都會一直累積和疊加。」 兔寶則提到：「編曲沒靈感的時候跟演出沒做到自己想要的時侯會感到挫折。」

《樂團祭》最終章，正式開啟6組樂團加上一組遺珠將站上「真實世界」的最終舞台，最終音樂祭「新世紀的決心」將於12月5、6、7日 在新北大都會公園水漾啵啵廣場盛大登場，完整重現節目中的音樂祭樣貌。

更多中時新聞網報導

器捐難題 卡在家屬接受度

蘇丹紅風暴 亦鴻遭重罰500萬

保健》不歧視助篩檢 無懼愛滋捷運上路