兒子被爆霸凌同學！賴瑞隆道歉：深刻檢討

▲賴瑞隆道歉，「我感到很自責，也很抱歉，因為孩子的事情，造成這麼大風波！」（圖／記者吳翊緁攝，2025.11.11）

[NOWnews今日新聞] 爭取參選高雄市長初選的民進黨立委賴瑞隆，被爆8歲兒子多次攻擊同學，引發社會譁然。對此，賴瑞隆今（5）日上午火線說明，除了數度道歉外，也表達自責，同時坦言，過去花很多時間在政治工作上，但在孩子的陪伴、教養上確實不夠；對於是否退出初選，他則未鬆口，僅強調會自我檢討、深切反省。

「我感到很自責，也很抱歉，因為孩子的事情，造成這麼大風波！」賴瑞隆表示，他小二8歲的孩子，在10月份玩足球遊戲時與同學產生爭執，學校當時立即介入輔導，兩邊學生也進行溝通， 當時以為處理完畢，結果還有後續狀況，「再次的表達自責！」他們的目標是讓孩子健康、快樂長大，因此要表達最大歉意、自責。

賴瑞隆說，動手絕對不對，他也和孩子強調此事，未來他也要自我檢討，過去花很多時間在政治工作上，但在孩子的陪伴、教養上確實不夠，「這部分我自我檢討，也對孩子、兩位孩子，甚至是周邊家長、學校感到抱歉」，他沒有做好工作，讓許多人受到影響、牽連。他說，教養孩子是父母的責任，他會多花更多的時間來陪伴孩子、教養孩子，也希望能提醒孩子更多負責、同理、理解、尊重。

那至於學校的部分，賴瑞隆說，該案已進入到程序中就尊重，「我們目標是一樣的，希望保護孩子健康、平安、快樂的、長大」，也希望在這件事過程中，都能得到學習跟成長，讓孩子更好。

賴瑞隆坦言，過去比較忙，這件事情他比較少了解跟參與，未來他願意與雙方的父母溝通，也希望能協助孩子們有更多的成長，讓他們在未來都能很健康、很快樂、很平安的成長。

針對家長指責妻子態度不善，賴瑞隆說，學校很快就進入調查，雙方也有做一些溝通，還是要再次強調，學校已進入還原真相的階段，而每一個父母親都是很疼愛孩子，因此能理解父母親心情，若有做不好部份，會再檢討。

對於是否退出選戰？賴瑞隆並未正面回應，僅稱現在最重要是給孩子更好的解決以及未來，讓他們有更好學習環境，「孩子是我們未來」， 家庭、工作都很重要，所有事情都很重要，「但家庭是我人生很重要一環」， 此事對他而言相當自責、挫折，他會自我檢討、深切反省，希望所有孩子都能快樂學習、快樂成長。

