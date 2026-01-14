兒子被離婚好心痛！《豆腐媽媽》范瑞君力挽兒媳婚姻 「演活婆媽」觀眾超有感

四季線上／陳軒泓 報導

八點檔《豆腐媽媽》最新一集播出外遇抓姦戲碼引發熱烈迴響，劇中蘇晏霈、李運慶這對「貌合神離」的夫妻終究走向失敗婚姻的結局，育玲（蘇晏霈飾演）被第三者有美（王晴飾演）引誘之下親眼目睹老公家軒（李運慶飾演）的外遇過程，夫妻感情當場破裂，其中一場在畫室裡大潑顏料洩憤的衝突大戲，更是衝出近期以來的收視新高，百萬觀眾一起跟著劇情淚崩，也成為劇情焦點話題之一。

《豆腐媽媽》蘇晏霈抓包李運慶外遇

在戲中飾演李運慶媽媽的范瑞君，為了挽救兒媳之間的感情裂痕，選擇對蘇晏霈隱瞞真相，與親家母謝瓊煖擅自處理這段姦情，結果事情發展至今，卻阻止不了小三直接把外遇戀情攤在陽光下，整件事爆開成了無法收拾的局面。范瑞君在媽媽與婆婆二種身分間穿梭，秉持著正義感想要化解兒子與千金小三的孽緣，卻在面對現實與金錢的誘惑下左右為難，直到外遇事件爆發又極度想挽回媳婦的心，處理複雜情緒的功力讓人看見她深厚的演技。

《豆腐媽媽》范瑞君夾兒媳之間好為難

范瑞君得知最新一集的播出內容深受討論，自己也分享了角色心境，她表示大家在看「兒子被離婚」的那場戲十分過癮，身為母親的她卻感到痛心，而戲中她為了兒子不惜嫌棄媳婦的言論，也惹來不少批評，范瑞君坦言「嫌貨才是買貨人」，心裡還是知道媳婦的好，只不過面對媳婦選擇放手的當下，她則用害怕跟傷心的心情去揣摩角色。提到夫妻與家庭的後續發展如何，范瑞君沒有加以透露，只表示希望大家繼續支持《豆腐媽媽》！

李運慶（左起）、蘇晏霈、范瑞君在《豆腐媽媽》中激烈對戲

