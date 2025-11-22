兒子輕生深受打擊！他墓前埋伏前妻 19刀猛刺斃命
英國男子馬丁・蘇特（Martin Suter）因長年怨恨前妻安・布萊克伍德（Ann Blackwood），知道安都會在亡子生日時去墓園悼念，提前前往埋伏打算刺殺他。毫無防備的安遇襲，倒在兒子墓前，身中19刀喪命，這起恐怖謀殺案震撼當地。
根據《uknip》報導，馬丁對前妻安有著深刻的恨意，他在兒子冥誕時預先持刀埋伏在墓園，等安到達後，持刀從背後襲擊她，力道大到預藏的刀具直接斷裂，馬丁並未停手，還搶過安帶來修剪鮮花的剪刀，往她的肩頸猛刺，最後冷靜地打電話報案說「我殺了前妻」。
馬丁和安的兒子在2003年7月輕生去世，讓患有自閉症跟憂鬱症的馬丁深受刺激，偏執地認定是安毀掉了他的人生，兩人也在隔年離婚。馬丁還對第二任妻子說過「反正我遲早要進監獄，不如就做這件事」，顯然為預謀犯案。
法官認為這是一起極端惡性案件，馬丁在受害者毫無防備的情況下將她殘忍殺害，甚至刀斷了還搶了剪刀繼續行凶，手段殘酷，在犯下大錯後也缺乏悔意，判馬丁27年109天徒刑。法院強調，無論馬丁和安有怎樣的過往恩怨或他的心理狀況如何，都不是犯罪的理由。
