兒子遭爆騙砲神隱！伍思凱被爆退休 大咖歌王回應了
〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王趙傳5月將在北流開唱，他今天舉辦記者會，受訪被問到好友伍思凱的兒子伍諒被週刊爆料，他也做出回應。
伍諒遭週刊爆料餵毒騙砲，稍早在社群駁斥「太瞎了吧」，否認所有指控。
伍思凱目前低調未有回應，趙傳透露前幾週曾與伍思凱有碰面，「在飛機上遇到，打了招呼，沒有更多交流。」其實這幾年伍思凱少有公開活動，更被外界質疑是否退休，對此趙傳則回應：「應該沒有吧，他應該還是有些演出，我曾在聚會中遇過他，我們聊得很開心，也有小酌！」透露伍思凱狀態真的很好。
至於孩子的管教，趙傳與前妻育有2女1子，透露教育觀念較為嚴格，家中設有家規與門禁，也時常叮嚀孩子與人和睦相處，不能欺負別人，也不要被人欺負。
趙傳更強調，希望孩子與友人要減少金錢往來，「我們都說救急不救窮，除非真的需要幫助。」
