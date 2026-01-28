兒子遭爆騙砲神隱！伍思凱被爆退休 大咖歌王回應了

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王趙傳5月將在北流開唱，他今天舉辦記者會，受訪被問到好友伍思凱的兒子伍諒被週刊爆料，他也做出回應。

趙傳演唱會記者會。(記者陳奕全攝)

伍諒遭週刊爆料餵毒騙砲，稍早在社群駁斥「太瞎了吧」，否認所有指控。

伍思凱目前低調未有回應，趙傳透露前幾週曾與伍思凱有碰面，「在飛機上遇到，打了招呼，沒有更多交流。」其實這幾年伍思凱少有公開活動，更被外界質疑是否退休，對此趙傳則回應：「應該沒有吧，他應該還是有些演出，我曾在聚會中遇過他，我們聊得很開心，也有小酌！」透露伍思凱狀態真的很好。

趙傳演唱會記者會。(記者陳奕全攝)

趙傳演唱會記者會。(記者陳奕全攝)

至於孩子的管教，趙傳與前妻育有2女1子，透露教育觀念較為嚴格，家中設有家規與門禁，也時常叮嚀孩子與人和睦相處，不能欺負別人，也不要被人欺負。

趙傳更強調，希望孩子與友人要減少金錢往來，「我們都說救急不救窮，除非真的需要幫助。」

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

