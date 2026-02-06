兒子馮凱執導《豆腐媽媽》爆墜樓意外 周遊急緩頰曝拍攝內幕

民視《豆腐媽媽》蘇姓替身演員，因為拍攝墜樓戲頭部重創，家屬控訴劇組冷處理。該劇導演為馮凱，正好他的媽媽周遊，6日與李朝永出席財團法人中華民國關懷演藝人員基金會2026春節聯歡餐會」，周遊表示今早才得知此事，還沒有時間關心兒子。

周遊、李朝永今（6日）出席財團法人中華民國關懷演藝人員基金會2026春節聯歡餐會」，談到兒子馮凱執導的《豆腐媽媽》發生工安意外（圖／小娛樂）

周遊透露，過去擔任製作人時期，都有幫替身演員保保險，從業30多年，非常重視拍攝安全，此次事件她不清楚細節，只能以過去經驗為例：「拍武俠劇一定都有保險，對於安全更是不可輕忽。」

不過周遊補充：「阿凱只是導演，保險部分應該會有人去處理。」李朝永也同意道，保險相關事宜應由製作單位負責處理，他與周遊因為馮凱工作繁忙，已有3周未碰面。

民視八點檔《豆腐媽媽》上月底傳出墜落事故（圖／翻攝自台北市電影戲劇業職業工會臉書）

民視八點檔《豆腐媽媽》蘇姓替身演員，一月底因拍攝墜樓戲，頭部重創，一度發出病危通知。事發至今17天，其未婚妻Rena於6日下午臨時召開記者會，表示不幸中的大幸，是蘇男已恢復意識，但完全忘記發生什麼事，說話也有些卡頓，擔心未來會留下後遺症，對於民視的冷漠處理感到詫異。

此前，民視曾發出聲明，表示有積極處理，也會給予適當的精神撫慰金，「目前待家屬提供後續狀況與相關資料、具體要求，在合法、合規、合情的前提下，妥善處理相關事宜。」未來對拍攝現場的安全環境做更嚴格的把關。對於未婚妻在記者會上的指控，則是尚未回應。

