兒子駕照沒過！警察爸狂騷擾駕訓班 1天打50通電話喊「讓你坐牢」下場慘了

一名資深警長因長期騷擾並威脅一家駕駛培訓公司，最終被裁定構成「嚴重不當行為」，於行為不當聽證會後遭立即解僱。圖／翻攝自pexels

英國肯特郡警方證實，一名資深警長因長期騷擾並威脅一家駕駛培訓公司，最終被裁定構成「嚴重不當行為」，於行為不當聽證會後遭立即解僱。事件起因於其兒子未能通過駕照理論考試，導致已預訂的密集駕駛課程無法進行。

根據外媒報導，涉事警官為Gabriel Chandler，自2002年起任職於肯特郡警察局，案件可追溯至2021年6月，Chandler為其兒子向駕駛培訓機構Intensive UK預訂一項總價1359英鎊的駕駛課程。然而由於其兒子未能通過理論考試，或未能在期限內提供合格證明，課程依法取消。

儘管該公司事先明確告知定金不可退還，並主動提出退還1122英鎊的部分費用，Chandler仍堅持要求全額退款，並拒絕接受該方案。

行為不當調查小組指出，從2022年2月至8月期間，Chandler對Intensive UK及其負責人Mark Elliot展開了一場「非同尋常且持續不斷的騷擾行動」。期間他撥打了數百通電話，有時一天高達50通，並發送大量電子郵件，內容被形容為「威脅性與辱罵性極強」。

在部分訊息中，Chandler明確表明自己的警察身分，並暗示對方將面臨刑事後果。他曾寫道：「你正面臨牢獄之災，而且會很艱難。」也曾警告對方「時刻注意周圍」，並聲稱正在蒐集證據，準備逮捕公司高層。

調查顯示，Chandler多次指控該公司涉及詐騙，甚至捏造其與毒品、戀童癖及兒童性剝削有關的說法，這些指控被聽證委員會形容為「特別嚴重且令人震驚」。此外，Chandler還在網路上發布多則負面評論，指控公司老闆使用假名，並鼓動公眾向DVSA舉報該公司。

2022年8月，Elliot正式向警方提出刑事投訴。與此同時，Chandler試圖「先發制人」，主動聯繫PSD，聲稱自己可能會遭到「犯罪分子惡意檢舉」，並否認曾濫用警察身分。然而調查小組認定，Chandler向警察安全部門作出不實陳述，刻意隱瞞其實際行為，並「確信其蓄意利用警察職權與身分，對公司及其負責人進行威脅與恐嚇」。

行為不當聽證會於2025年12月8日至12日舉行，Chandler在聽證中辯稱，他認為必須採取強硬甚至威脅的方式，才能讓對方「認真對待」他的投訴，並聲稱自己是在「保護公眾免於詐騙」。

然而委員會指出，並無任何證據顯示Intensive UK涉及欺詐行為，且Chandler身為擁有超過20年資歷的警官與警隊領導者，理應清楚其行為「完全不恰當」，且存在明顯利益衝突，卻未向上級通報。

委員會同時指出，Chandler曾在偵探考試中取得最高成績，並已通過督察考試，原應成為基層警員的榜樣，這反而使其行為的嚴重性進一步加重。最終委員會裁定，立刻解僱是唯一適當的處分。

肯特郡警察局總警司Jon Amery表示，「即使在非執勤時間，警官也必須遵守最高的職業操守標準。在本案中該名警官的行為遠低於我們對警員的期望。」他強調，絕大多數肯特郡警察與工作人員均恪守專業標準，並致力於維護公眾安全與信任，但當有人違反這些原則時，必須為其行為負責。



