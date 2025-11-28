兒子2度入獄服刑 禽獸公公性侵媳婦「偽簽名裝老公」陪流產 7

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

彰化一名男子阿標（化名）因案入獄服刑，妻小因此與公公同住，母女生活也全仰賴公公，孰料在2022年間，這名公公竟兩度性侵媳婦阿芬（化名）並懷孕，結果公公害怕東窗事發，還帶媳婦去醫院墮胎，甚至在手術同意書的「配偶欄」代簽兒子姓名，企圖掩蓋惡行。全案在法院審理時，公公還辯稱是要阻止媳婦「討客兄」，才遭媳婦報復，不過法官根據相關事證，認定他犯下2個「利用權勢性交罪」，判處他應執行1年6個月有期徒刑。

廣告 廣告

判決指出，阿芬與阿標於2017年結婚後育有2名子女，夫妻倆與小孩也和公公同住，由於阿標2度因案入獄服刑，而小芬長期沒有收入，因此所有日常生活開銷都要仰賴公公。

直到2022年初，公公竟趁住家無人之際性侵阿芬，後來經檢查出懷孕已2個月，為了掩飾惡行，公公還陪阿芬至診所進行人工流產，而公公甚至還在手術同意書的「配偶欄」及「立同意書人欄」上，偽簽兒子姓名。而這起事件經過6個月後，公公竟又再度闖入阿芬房內欲二度性侵，所幸孫女敲門問「為什麼鎖門」，公公才停止犯行，阿芬不甘受辱選擇報案。

對於阿芬指控，公公均否認犯行，並辯稱家裡還有其他人，阿芬若被侵犯為何不大叫？還反控阿芬懷孕是因為「外遇」，陪同墮胎是受阿芬拜託，因為「顧慮在村內會被說閒話、沒面子」。他強調是因為阻止阿芬與別的男人約會，阿芬不爽才誣告他。

阿標出庭也證稱，他當時在監服刑，對妻子懷孕及墮胎一事完全不知情，也未曾授權父親代簽，法官依據阿芬與阿標說法認為，公公說詞前後矛盾，嚴重不合常理，因此未採信其說法。

法官審酌這名公公為滿足私慾，利用家庭權勢關係兩度性侵媳婦，造成被害人身心嚴重創傷，甚至因此懷孕墮胎，惡性非輕，且犯後始終否認犯行，未見悔意。因此，分別就2次犯行各判處有期徒刑1年，合併應執行有期徒刑1年6個月。

照片來源：示意圖《視覺中國》

更多《CNEWS匯流新聞網》報導

「詐欺犯罪防制中心」法制化 公私協力再升級全面打詐

鄭麗文讚「女力當家」才能給台灣安全 盧秀燕：守護國家要眾人之力

【文章轉載請註明出處】

【保護被害人隱私，避免二度傷害、尊重身體自主權，請撥打110、113、性侵害就是犯罪，請撥打110、113】