兒孫吸血狂要錢 老夫妻「存760萬養老金」後悔：早知道別存了

日本2019年一份報告引發「老後2000萬日圓問題」討論，認為退休夫妻若要因應老後生活，可能得準備約2000萬日圓（約新台幣400萬）退休金。就有一對日本夫妻橋本，他們退休後的存款共有3800萬日圓（約新台幣760萬），且每個月還能再領26萬日圓年金，但他們卻相當後悔！

日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，日本許多民眾對於老後資金不足已經有所顧慮，也有不少人早就開始規劃退休生活，並且儲蓄退休金，但就算儲蓄目標達成後，也不代表煩惱就會消失，甚至可能衍生新的問題。

報導提到，一對橋本夫妻（化名，皆67歲）退休後，包含退休金在內的存款，共累積約3800萬日圓，且每個月還可領26萬日圓，以日本公益財團法人生命保險文化中心的調查，「寬裕的老後生活」每月約需39萬日圓，而「最低日常生活費」平均為每月23.2萬日圓來看，橋本夫妻可以過上不錯的退休生活，而他們的確也開始參加銀髮族優惠旅遊團，安排走訪景點名勝。

報導中指出，橋本夫妻也向兩名兒子透露了自身的經濟狀況，甚至也和他們討論遺產規劃，當時兩名兒子都認真聆聽並點頭允諾不會爭產，夫妻原本感到安心，沒想到會議尾聲卻出現轉折，二兒子突然提出希望能「提前領取部分資產」，並坦言疫情後收入減少，加上物價上漲、房貸與子女教育費等支出，使家庭負擔加重，希望父母能提供協助度過難關。沒想到二兒子才剛說完，大兒子也隨即表示，如果父母有餘裕資金，自己也希望能提早獲得贈與，以減輕壓力。

兩名兒子突如其來的請求，讓橋本夫妻感到不安，因為退休儲蓄本就是不想讓自己成為兒子的累贅，在百般思索後，夫妻倆最終決定以「協助孫子學費」形式提供兒子們援助。不過協助支付孫子的教育費才只是開端，兩位兒子甚至還要求橋本夫妻支付給4名孫子的零用錢，甚至要求的金額越來越多，且近來更是頻繁返鄉，直接當面提出金錢需求。

起初橋本夫妻仍依照孩子要求提供援助，但夫妻也開始擔心退休資產可能不足，因而有了強烈的危機感，夫妻也逐漸感到身心疲憊，甚至聽說兩名媳婦之間因「哪一方獲得較多援助」而產生對立與爭執，也讓他們不禁感嘆「早知道會變這樣，當初就不用那麼拚命存養老金」，甚至無奈表示「等錢真的用光了，他們大概就不會再來要了」。

報導提到，其實橋本一家的案例並非少數，根據某信託銀行的「繼承與贈與意識調查」顯示，約有半數家庭認為，對於生前贈與與繼承，家人之間並未充分討論，而父母生前出於善意的贈與，仍可能造成手足間的不公平感，因而成為家庭糾紛的導火線。



