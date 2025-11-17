兒家署將成立！兒童照護升級 專家力挺：孩子不只是家庭責任

衛福部長石崇良。（劉宗龍攝）

總統賴清德昨宣布，衛福部將成立「兒少及家庭支持署」，作為兒童專責單位，照顧兒童身心健康發展。衛福部長石崇良說，兒家署將作為兒童健康總窗口，統籌相關業務，不過少子女化問題需要跨部會合作；專家認為，兒家署的成立，絕對必要且正確，象徵國家將兒童視為未來主人翁，而非家庭自行負擔。

針對兒家署規劃，石崇良說明，過去兒童福利、保護服務、健康醫療等業務，分散在不同單位，目前規劃方向，主要先整合福利和保護，以及整合健康促進與早期療育兒童發展。至於現行健保醫療、疾管署預防接種業務，仍維持在原有單位，但需要有一個專責單位，作為兒童健康總窗口。

石崇良表示，兒童健康問題不只有醫療，還可能涉及學校場域，在家庭當中的維護促進，甚至跟飲食、農委會、環境部等都有關聯，兒家署還有一個非常重要的角色，就是作為未來推動兒童相關健康政策時的統籌單位、對口窗口。

至於是否能解決少子女化問題，石崇良認為，這是跨單位業務，不是只有成立兒家署就能解決，專責單位目的是照顧從胚胎到兒童時期，也就是定義上的18歲以下兒少。至於少子女化政策，需要由行政院跨部會合作機制解決。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，台灣目前出生數已跌破13萬，生育率長期全球倒數，衝擊教育、醫療，更影響國家勞動力與整體競爭力。政府成立「兒少及家庭支持署」是必要且正確的決策，當兒童照護被提升到行政層級，代表國家正式將兒童視為「未來主人翁資產」，而非「家庭自行負擔」。

洪子仁認為，有專人專責與專屬預算，才能真正守住兒童醫療與照護品質。對於兒少議題，台灣正面臨兒童自殺、虐待、少子化、兒科醫師流失等嚴峻問題，把台灣兒少專責單位層級拉升到「署」，才能有組織規模的預算編列，給予兒少多一層保障。

過去兒少政策散落在不同部會，導致跨機關責任不明、預算分散難以有效投入，以及醫療、教育、社福系統之間缺乏整合。洪子仁建議，未來由兒家署主導，整合托育、幼教、醫療、早療、精神照護、育嬰假、職場友善、少子化整體國家政策，完整串連醫療、法律、心理衛生等資源，避免政策碎片化。

