兒家署成立 衛福部：持續爭取兒少預算 朝GDP 6%邁進

衛福部將在明年成立「兒少及家庭支持署」，「中央兒少專責單位推動聯盟」今天(15日)在立法院召開記者會，對政府發問並提出四大訴求。針對兒少預算，衛福部次長呂建德坦言目前僅佔GDP的2%，遠遠落後國際潮流，他希望跟民間團體一同努力爭取，往6%的目標邁進。

兒少團體早在2005年就曾發起「為孩童發聲—支持成立兒少專責單位」連署，積極倡議政府應成立兒少專責機關。2018年民間團體更首度跨域結盟，成立「中央兒少專責單位推動聯盟(簡稱兒推盟)」，並邀集跨黨派立委，大聲疾呼政府應成立中央兒少專責單位，增加兒少預算，整合兒少業務。歷經多年的等待，行政院終於宣布為落實賴清德總統「健康台灣」的施政目標，並回應社會期待，衛福部將在明年成立「兒少及家庭支持署(簡稱兒家署)」。

面對衛福部二次組改，由20多個民間團體組成的兒推盟決定7年後再次集結，並邀集跨黨派立委在今天召開記者會，針對兒家署未來的功能定位、職掌分工、預算人力、民間參與及兒少表意機制發出提問及四大訴求，包含行政院應增設兒少事務委員會、兒家署業務應整合創新、兒少預算及人力應充足編列、政府應建立民間參與及兒少表意常態機制。

衛福部次長呂建德表示，兒少及家庭支持署是三級機關，對於未來是否要提高層級，衛福部抱持開放態度。對於民間團體建議增設兒少事務委員會，他也會把這個建言帶回行政院討論。

關於兒少預算，呂建德坦言台灣落後國際的腳步，他願意跟民間共同努力改善這個問題。他說：『(原音)有關於目前的資源配置是否足以承擔，這點我必須要承認，我們現在(兒少預算)目前只有(GDP的)2%，確實相較OECD國家的6%，我們現在遠遠落後，我們現在目前...2022年是(新台幣)5,173億元，到2024年是成長為5,923億元。人均的部分，我們是從原先的15萬元、2022年到目前為止成長為17.7(萬元)，但是你說足不足夠？身為衛福部次長必須要說，絕對不夠，我們這邊未來一定還要來持續爭取。』

呂建德也提到，比起日、韓，台灣的嬰兒粗死亡率確實偏高，如何改善會是未來的工作重點；另外，衛福部也將加強安置方面的資源挹注。