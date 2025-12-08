兒家署拚明年掛牌 衛福部揭網路成癮防治規劃

呂建德指出，待兒家署成立，會與國家通訊傳播委員會(NCC)等相關組織共同討論網路成癮應對做法。(記者林志怡攝)

〔記者林志怡／台北報導〕為強化兒童相關照顧與福利措施，賴清德總統宣佈衛福部將成立「兒少及家庭支持署(兒家署)」。衛福部次長呂建德指出，目前「衛福部組織法」修法草案已經在行政院審議，希望明年能夠送入立院審查，並讓兒家署明年正式掛牌運作，屆時兒家署也將與相關單位共同進行網路成癮等問題處置。

呂建德今日出席立法院衛環委員會，會前指出，社會各界與賴清德總統、行政院長卓榮泰等都非常關切兒家署設置進度，衛福部目前已經將組織法修法草案送入行政院，希望明年能夠送入立法院審查，並讓兒家署在明年正式掛牌運作，回應社會各界對於兒少專責機構的期待。

不過，近年來青少年網路成癮問題嚴重，澳洲等已明定16歲以下禁止使用社群網路，呂建德指出，網路成癮、過度暴露是全世界兒少族群面臨的一大問題，可能衍伸精神相關問題。

呂建德說，有澳洲的例子在前，衛福部也會基於兒少最佳利益原則，進行最好的處置，待兒家署成立，也會與國家通訊傳播委員會(NCC)等相關組織共同討論，研議最好的處置作為。

此外，呂建德指出，這次組織法修法，除了增設兒家署外，也是衛福部二次改組，既有的司署也會進行組織改造，回應社會需要，並提升行政效能。

呂建德也提到，明年元旦長照3.0即將上路，除了將全年齡失智者納入給付，也計劃書中也設有「失智症防治照護政策綱領3.0」專章，重點內容包括失智照護資源之布建、不同失智程度之適切照護、年輕型失智症之多元照護、失智專業人才培訓等，以持續優化我國失智照護政策。

另長照3.0也將完善失智照顧服務，呂建德說，明年起依病程提供服務，極輕度、輕度且具行動能力，可至失智據點，併有BPSD可至權責型失智據點；符合長照需要等級者，可使用居家服務、社區式照顧服務等；如有24小時密集照顧需求者，可至失智團屋及住宿式機構失智專區。

呂建德強調，對於青年失智者來說，最重要的是保護其就業權，個案確診後的職務再調整、再設計相當重要，衛福部會與勞動部密切合作，提供個案協助，令國健署也會持續提高青年對於失智症的自我認識。

