兒家署編制、預算仍成謎 王婉諭憂心：難扛兒少政策重任

時代力量主席王婉諭。 圖：翻攝自王婉諭臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院司法及衛環委員會7日開始審查衛福部所提《兒童及家庭支持署組織法草案》，但在詢答過程中，衛福部仍未明確說明兒家署的人員編制、員額與預算規模。對此，時代力量黨主席王婉諭今（9）日指出，編制與預算不清，恐使兒家署難以發揮預期效益，呼籲衛福部在後續審查中提出具體規劃，讓社會與立法院能進行實質檢視。

王婉諭表示，對於草案僅將兒家署設為「三級機關」，她深感遺憾與憂心。兒少事務橫跨教育、司法、內政、勞動等多個部會，若機關層級過低，恐影響跨部會協調與橫向連結功能；再加上若缺乏充足的預算與員額，兒家署恐難以發揮主責、規劃與監督角色，最終淪為行政組織「換招牌」。

針對組織架構，王婉諭提出具體修正方向。她指出，現行草案將「兒少權利」與「托育服務」併入同一業務組，但托育服務主要涵蓋12歲以下兒童，而兒少權利則涉及0至18歲所有兒少，需求差異極大。考量托育服務所需經費與人力龐大，若併組恐壓縮兒少權利相關業務資源，她主張應分設「兒少權利組」與「托育服務組」，確保兒少權益推動具備專責能量。

在具體業務職掌方面，王婉諭要求納入更完善的兒少保護機制。她指出，現行死因回溯僅針對0至6歲兒童，應延伸至0至18歲，透過完整數據掌握兒少死亡原因，作為精準政策制定的基礎，落實兒少生存與發展權。

同時，面對科技環境帶來的風險，王婉諭認為，兒家署應負責維護有利於兒少健康發展的網路環境，主動防制數位風險，守護兒少的隱私與資訊安全。

王婉諭也強調，兒家署應透過制度化機制，落實兒少參與及表意權，並全面推動「兒少權利影響評估」，確保各項政策在推動前，已充分評估對兒少的影響與衝擊。

此外，她指出，兒家署業務不應僅限於傳統福利保護與家庭支持，少年權益同樣不應缺席。她主張，應將遊戲權的推動、休憩空間的設置，以及少年勞動權益的保障納入職掌，從多面向守護兒少的健全成長。

王婉諭最後呼籲，兒少專責機構的設立，象徵國家對下一代權益的承諾，不能流於行政組織的整併或重組。她要求 衛生福利部 展現改革決心，以兒少本位為核心，打造一個真正具備實質規劃與監督能力的兒家署，成為兒少與家庭有力的依靠。

