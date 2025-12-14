兒家署聞樓梯響 跨部會缺聯繫

衛福部宣布將成立兒少及家庭支持署，被民團批評，「兒少最佳利益」只停留在口號而未被落實。圖為民眾今年5月上街呼籲終止兒虐，守護兒童安全。（本報資料照片）

衛福部日前宣布將成立兒少及家庭支持署，整合兒少保護、家庭支持等業務。民團批評，「兒少最佳利益」只停留在口號而未被落實，國內安置兒少權益長期被忽略；若兒少署層級仍停留在衛福部，仍沒有權責整合教育、身心、幼托、醫衛、勞政、就業等議題，應至少提升至行政院層級。

國內安置兒少長年維持4000多人，約占總體兒少0.1％。陳綢兒少家園副主任廖士賢表示，少子化之下，替代照顧兒少比例上升，政策卻未同步調整，政府對安置兒少資源挹注過少，人力問題也難解。

中華育幼機構兒童關懷協會創辦人洪錦芳認為，替代照顧最終目標是「自立」，但政府常認為安置結束就完成任務，未定期追蹤個案，離開育幼院後不是流浪街頭就是睡在公園，且多合併心理問題。現行兒少業務缺乏整合，家暴、家外安置、出養、就業等分屬不同單位，行政流程疊床架屋，但自立生活應提供一條龍服務。

「這是件很殘忍的事。」洪錦芳指出，我國兒少年滿18歲就必須離開安置機構、失去政府補助，反觀新加坡設定在21歲、韓國是24歲，日本甚至取消年齡限制，且安置費用皆由政府全額負擔，台灣則沒有，凸顯相關政策仍落後。國家應以教育、支持服務介入，讓弱勢者有機會翻身、不要複製貧窮階級。

另外，照顧人員養成缺乏系統化支持，與現行家外安置現場脫節。廖士賢指出，照顧知能不足、人力難招募狀況下，安置機構快速縮減中。人力培育並非單靠補助就能滿足，政府應增加替代照顧人力，同時提供喘息支援。

廖士賢舉例，機構帶一個孩子看身心科門診，動輒半天甚至全天，同屬衛福部體系的家外安置和醫療體系都缺乏連結，遑論教育體系，難以回應安置兒少常見的拒學、懼學問題，呼籲政府跨系統與跨部會整合。

洪錦芳指出，近年家外安置兒少多是兒虐、家暴、嚴重疏忽、性侵導致，若沒有處理創傷，這些孩子比較躁動，轉換安置情形也較嚴重，難以建立安全感，呼籲政府強化對安置兒少的心理輔導，明定機構應設1位心輔人員。