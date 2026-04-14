兒少保護漏洞百出，如何補破網？
聽過瑞士起司理論嗎？
在醫療現場，如果發生醫療疏失，為了避免同樣的問題再度發生，身為醫師，我們會去討論系統性的原因，這個叫做「瑞士起司理論」。
而當每一個漏洞都沒有被安全機制填補，悲劇就發生了。
少棒性侵案，同樣也可以用這個方式來檢討。不是因為加害者不可惡，而是因為家長們最關心的，不只是壞人會不會得到最嚴厲的懲罰，而是我們的制度，到底要如何避免這件事再度發生？
一個曾經兩度性侵兒少的人，因為良民證的制度設計，前科可以消失，重新進入孩子的世界 ── 這是第一個漏洞。
學校在聘任時，只看一張明知有漏洞的良民證，沒有進一步查核 ── 這是第二個漏洞。
到了2021年，系統已經可以查到前科，法律也要求每年查詢，但整整三年，沒有人查，沒有人督導。這不是能力問題，這是選擇不作為 ── 這是第三個漏洞。
在校園，一個教練長期把孩子單獨帶進密閉空間，用固定的理由接觸身體，甚至拍攝影像。這些都是再明顯不過的警訊，但沒有任何一個機制，要求有人必須發現、必須通報 ── 這是第四個漏洞。
最後，事情爆發之後，教育局說要處分，卻一年都沒有核定，連受害人數都掌握錯誤 ── 這是第五個漏洞。
五道防線，全部失守。
所以今天我們看到的，不只是加害者的殘忍，而是一個系統，如何一步一步，把孩子推進一個無法逃出的傷害裡。
而最諷刺的是，在這樣的制度崩壞之下，台中市政府卻還在經營一個「盧媽媽」的形象。
一個真正守護孩子的市長，不會讓一個有前科的人進入校園。
一個真正守護孩子的市長，不會在法律已經規定的情況下，三年都沒有查核。
一個真正守護孩子的市長，不會在案發一年後，連基本的責任處分都做不到。
那麼，如何將兒少安全網千瘡百孔的起司漏洞擋住呢？，其一，「兒少工作證」能在第一層為兒少安全把關，避免高風險人物輕易接觸兒少。其二，憲法法庭應正視台灣過去制度漏洞所造成的傷害，讓這些受害者有追求正義，讓加害者得到應有懲罰的權利。
預防勝於治療，但萬一受到傷害了，也要盡力療癒撫慰。
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