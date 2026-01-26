兒少協會21周年慶 攜手全美戲院舉辦《冠軍之路》欣賞會
兒少協會慶祝成立21周年，協會於歲末之際攜手全美戲院辦理「歲末送暖 公益電影欣賞」活動，邀請教育局副局長楊智雄、教育局輔諮中心主任陳怡潔、教育部臺南市聯絡處暨校外會鄭坤鑫督導、全美戲院老闆吳俊漢、南寧高中網球隊總教練陳信亨及隊員與服務對象，共同觀賞棒球紀錄片《冠軍之路》，希望透過影像傳遞正向價值，陪伴大家迎向新的一年。
棒球素有「台灣國球」之稱，不僅承載國人共同的集體記憶，也在無數關鍵時刻凝聚社會情感，展現團結與奮勇向上的力量。兒少協會期盼藉由電影真實呈現的奮鬥歷程，勉勵青少年看見努力背後的意義，培養面對困境時不輕言放棄的態度，並學習在團隊中彼此支持、攜手前行。當日放映活動座無虛席，獲得與會民眾熱烈迴響與高度肯定。
教育局楊副局長表示，感謝兒少協會21年來持續關懷兒少成長，也感謝全美戲院共同響應公益。《冠軍之路》所傳達的堅持、團隊合作與面對挫折的勇氣，正是青少年成長中重要的生命養分。透過歲末送暖的電影欣賞活動，期待讓孩子感受到社會的支持與陪伴，教育局也將持續攜手民間力量，為兒少打造更具韌性的學習與成長環境。
兒少協會理事長施斌惠表示，此次舉辦《冠軍之路》公益電影欣賞活動，期望透過影片所傳遞的希望與堅持，讓青少年感受到被理解與支持的力量，並串連家庭、社區與社會資源，共同為孩子打造溫暖且具韌性的成長環境。本次與網絡單位及服務對象齊聚一堂，透過運動精神所蘊含的努力、合作與不放棄的價值，營造理解、接納且充滿希望的成長氛圍，陪伴青少年看見自身潛能，勇敢迎向未來、邁出新的人生旅程。
臺南市教育局學生輔導諮商中心主任陳怡潔指出，此次公益電影欣賞活動，希望以影像作為生命教育媒介，引導青少年從故事中看見堅持、選擇與重新出發的可能。未來亦將持續結合網絡單位力量，深化高關懷學生個案管理，預防中輟，並支持其在復學或銜接生涯階段的穩定適應與成長。
教育部臺南市聯絡處暨校外會督導鄭坤鑫表示，長期與兒少協會合作關懷輔導青少年，此次期望藉由《冠軍之路》所傳遞的堅持、團隊精神與面對挫折的生命教育意涵，為學生注入正向力量，也展現校外會持續以行動支持青少年身心發展與關懷輔導的努力。
全美戲院老闆吳俊漢表示，《冠軍之路》真實記錄球員在追逐夢想過程中所經歷的挫折、堅持與團隊合作精神，展現棒球不僅是一項競技運動，更是一段關於信念、責任與彼此扶持的生命歷程。很高興能與兒少協會一同支持公益活動，讓具教育意義與啟發性的作品被更多人看見，發揮影像感動人心的力量。
兒少協會長期協助青少年，透過影片所呈現的堅持目標、彼此扶持與在困境中學習負責的歷程，引導青少年於觀影中反思自身選擇，並在專業陪伴與社會支持下，逐步走回正向生活與成長的道路。
