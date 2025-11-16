兒少及家庭支持署幕後推手 呂鴻基：沒有兒童就沒有國家
賴清德總統昨宣布衛福部將成立「兒少及家庭支持署」，幕後推手為兒童健康聯盟榮譽理事長呂鴻基，他表示，「少子女化是國家的危機，沒有兒童就沒有國家。」呼籲政府進一步成立兒童研究中心，深入研究兒童身心問題。
賴總統昨參加台大醫院「健康台灣深耕論壇」，致詞時表示，他當行政院長、副總統時，呂教授都曾拜訪、請託，希望政府推動兒少專責單位，他完全瞭解呂教授苦心，現在當總統，一定積極推動，回報教授多年來的奔走。
「我很高興，政府願意成立兒家署。」呂鴻基說，二○一○年國內生育率僅百分之○點九一，創下世界各國的最低紀錄，為此，他開始專注國內生育率、兒童權利等，著手成立兒童健康聯盟，呼籲政府應成立專責單位，目標是解決少子女化問題，倡議十四年後，政府終於願意成立，但仍需立法院通過，還不能說已順利成立。
兒童心臟權威教授呂鴻基於二○○○年退休後，關心兒童權益，替兒童發聲，他呼籲，政府應成立兒童研究中心，深入研究兒童問題，並積極參與相關兒童國際組織，例如，兒童健康聯盟每年舉辦三、四次國際研討會，邀請各國醫師、學者討論各個兒少領域議題。
呂鴻基表示，兒童是國家的未來，政府應鼓勵生育，並多宣導，讓年輕人瞭解生育的重要性；目前家庭結構以雙薪家庭為主，父母均需上班賺錢，孩子由保母或外籍移工照顧，整體來說，兒童保護力有所不足。依照兒童健康聯盟一九九四年「兒童權利公約施行法」，政府有義務照顧兒童，將更多資源投入兒少。
衛福部長石崇良表示，兒童未成年前需要家庭支持，「兒少及家庭支持署」主要負責兒童身心健康照護及規畫，涉及層級甚廣，包括，社會、環境、學校等，若討論跨及健保給付、預防保健及注射等，由健保署、疾管署等各單位負責，因此，成立專責單位有其必要性。
