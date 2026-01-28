兒少外出慎防陌生人 北市警傳授6招自保術

臺北市婦幼警察隊設攤宣導兒童安全教育

臺北市婦幼警察隊表示，遇到陌生人突然靠近、拉扯或攻擊，要立即逃離並大聲呼救

寒假期間，不少學生與朋友、同學相約出遊，臺北市警察局婦幼警察隊提醒兒童及青少年，若在外遇到陌生人突然靠近、拉扯或攻擊，務必立即逃離，並大聲呼救尋求協助。

臺北市警察局婦幼警察隊偵防組偵查佐潘貝玲表示，家長可教導孩子簡單又實用的自保方法，例如遇到陌生人靠近時，應立刻大聲喊出「救命！我不認識他」，提醒周圍民眾注意並介入協助；也可直接指定旁人求助，如「穿黃色衣服的阿姨，請幫我叫警察」，提高求助成功率。若身旁暫無他人可協助，應第一時間往商店、大樓警衛室等人多、明亮的地方移動，避免在原地拉扯；進入店家後，靠近櫃檯或店員身旁、身後，也是監視器可清楚拍攝的位置。

廣告 廣告

潘貝玲偵查佐也提醒，遠離危險同樣需要技巧，可先退一步拉開與陌生人的距離，身體轉向另一側迅速逃離現場；若不慎遭拉扯，可將背包抱在胸前或讓背包位於外側，保護頭頸及身體要害部位，並爭取脫身時間；若外套或背包被拉住，可果斷放手，以保住生命安全為最優先。

臺北市警察局婦幼警察隊指出，兒童安全教育的重點在於透過反覆演練，讓孩子在緊急狀況下能迅速做出正確反應；同時也要提醒孩子，遇到危急情形時，可立即撥打110報案求助。