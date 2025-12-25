兒少存款構想引熱議 衛福部籲兼顧財政紀律

國民黨與民眾黨25日共同召開記者會，宣布將推動「台灣未來帳戶」特別條例，規劃由政府為0至12歲孩童設立帳戶，出生即投入新台幣5萬元，並於12歲前每年再投入1萬元，待年滿18歲後可提用。對此，衛福部發出新聞稿回應，強調協助兒少累積基本資產是重要政策方向，但制度設計仍須審慎評估整體財政負擔與資源配置公平性。

衛福部指出，政府自2017年起即推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，聚焦低收入與中低收入家庭，以及需長期安置的兒少，採政府與家長「1比1提撥」方式，協助孩子在18歲時累積人生第一桶金，並與教育部在國教及高教階段的學費政策相互銜接，期盼協助弱勢家庭翻轉結構困境，讓年輕世代在升學、就業或準備獨立生活時，有一個起點及競爭力。該項政策推動8年多來已見成果。截至今年11月，累計已有3萬8,892名孩子開戶，開戶率約66%，累計存款超過32億元，實際協助不少經濟弱勢家庭，也鼓勵家長及早為孩子的長期發展做準備。

廣告 廣告

針對在野黨提出由政府一次性提供12歲以下兒童每人5萬元種子基金的構想，衛福部表示，以2024年底全國約237萬名12歲以下兒童估算，初期經費即超過1,185億元，若後續每年仍須為新增同齡人口編列預算，並持續每年投入1萬元至12歲，12年合計約需2,844億元，總經費規模將高達4,030億元，因此仍需更全面、審慎的評估。

衛福部並指出，在政府資源有限的情況下，更應優先照顧最需要支持的孩子，落實「優先照顧弱勢」的核心精神，但藍、白提出的方案未針對不同家庭經濟狀況進行差異化設計。衛福部強調，面對少子女化帶來的結構性挑戰，政策關鍵更在於「資源怎麼用、先照顧誰」，因此，未來將持續以「全生命歷程」與「社會投資」視角，從托育、居住、教育及職場支持等多面向，打造更友善的成家與育兒環境。

衛福部也提到，朝野立委近期陸續提出「全民兒童帳戶」、「轉大人ETF」等不同構想，行政院長卓榮泰已表態，將在兼顧政策目的與整體財政狀況的前提下，持續審慎研議可行性；衛福部也樂見跨黨派用更全面審慎的角度，共同為民生議題努力，但更期盼能夠加速預算審查，讓資源優先用在最需要幫助的家庭，以確保政策實質效益。

衛福部也提醒，在《財政收支劃分法》修法後，中央政府明年度總預算已須舉債近3,000億元，對於相關財源安排和後續財政影響都必須謹慎衡酌。

延伸閱讀

綠委拋「轉大人ETF」構想 政府、家長為孩童賺第一桶金

藍白聯手推「台灣未來帳戶」 以長期投資因應少子化危機