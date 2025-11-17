兒少家庭署將成立 從胚胎時期照顧到兒童時期

為了打造全齡健康照護，強化兒童醫療，持續提升兒童照護，將推動第二期兒童醫療照護計畫、擴大幼兒專責醫師制度、加強兒科與小兒外科人才培育，同時強化兒少精神醫療。總統賴清德昨天(16日)宣布將規劃成立「兒少及家庭支持署」，讓兒童與家庭的支持更完整。

衛福部長石崇良參加「臺灣健保30，共創永續未來」研討會前受訪時表示，目前兒少福利、保護服務及健康醫療等，其實是分散在衛福部不同單位，因此「兒少及家庭支持署」業務的規畫方向，主要將福利及保護整合在一起，同時把健康促進、早期療癒、兒少發展等進行整合。

石崇良部長表示，現行與健保有關醫療、疾管署預防疫苗接種等，還是會回到原來的單位，但需要有一個專責單位作為兒童健康的總窗口。大家都了解兒童健康不是只需要醫療，也涉及學校、家庭等場域，甚至飲食等方面，與農業部、環境部等都有關聯，兒少及家庭署有一個重要的角色，是未來推動兒童相關健康政策的統籌單位及窗口。

至於臺灣少子女化問題該如何解決，石崇良部長表示，解決少子女化是一個跨單位業務，不是只有在後端成立兒少及家庭支持署就可以解決，兒家署目的是在從胚胎時期一直照顧到兒童時期，而少子女化政策是在行政且透過跨部會合作機制解決。