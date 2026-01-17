兒少帳戶連結TISA 集保董座預期很快有結果

國民黨和民眾黨合作推動「台灣未來帳戶」，衛福部認為若採普惠方式恐造成資源排擠，改良現行「兒童與少年未來教育及發展帳戶」才是最好的方式。由於政府也正推動「台灣個人投資儲蓄帳戶(TISA)」，台灣集中保管結算所董事長林丙輝表示，政府正在規劃「兒少帳戶」連結TISA，他樂觀其成，也預期很快會有具體結果。

全球市場20年來都發展出各國的個人儲蓄帳戶(Individual Savings Account, ISA)，台灣個人投資儲蓄帳戶(TISA)在2025年6月正式上線後，根據集保結算所統計，目前銷售機構包括銀行以及證券共9家，截至今年初，累計參與人數近8萬人，帳戶餘額達近百億。

廣告 廣告

台灣個人投資儲蓄帳戶(TISA)至今推動已經逾6個月，但主要是呼籲民眾為退休養老預做準備。不過，為了提高生育率，朝野立委都針對18歲或20歲以下提出不同儲蓄帳戶的看法，像是國民黨和民眾黨就聯手力推「台灣未來帳戶」，民進黨立委郭國文則提出「轉大人ETF」；另外，民進黨立委鍾佳濱提出借用外匯存底投資兒少版TISA。究竟TISA有沒有可能結合有關兒童儲蓄帳戶？

台灣集中保管結算所董事長林丙輝指出，少子化和低出生率讓國內各界憂心，也希望藉由各種兒童或少年儲蓄帳戶提高國人的生育率。他對於各界提出的方案都樂觀其成，但仍得看政府預算以及財政負擔；而目前已經開辦的「兒少帳戶」由於有固定預算，和TISA制度結合的規劃預期很快會有具體結果。林丙輝說：『(原音)兒少帳戶或是弱勢的兒童，這個政府都已經有預算，有預算將來如何結合像TISA這樣子的制度，事實上也在做一些規劃，我想這應該很快就可以有一些具體的成效。至於說台灣未來帳戶，因為牽涉政府的財政的負擔，那個是相當大，所以可能要這個部分看怎麼樣做一些協調，能夠讓財政支出可以負擔的情況下，然後做最好的設計，我想這個部分我們再繼續來期待。』

林丙輝也指出，TISA是一個相當好的現成投資管道，不僅國人可以為退休儲蓄，長期定期定額投資也可分散風險，透過手續費以及經理費優惠，最高讓利可以到1.1%，也就是每年的報酬比一般基金還要高出1.1%。若放大複利效果，以投資30年、淨年化報酬率6%試算，在讓利1.1%的情況下，投資人最終總投資報酬率可望提升約25%。(編輯：沈鎮江)