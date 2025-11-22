兒少彩繪輕軌列車 童畫號上路

由高雄捷運公司與還我特色公園行動聯盟（特公盟）攜手舉辦的《高雄輕軌 童心上路－我的輕軌 我來畫》彩繪列車活動，22日在輕軌C23龍華國小站熱鬧登場。高雄市長陳其邁與高市議長康裕成一同到場共襄盛舉，並宣布高雄首列由兒少彩繪的「童畫號」輕軌正式啟動上路，強調市府將持續打造兒少友善城市，未來會有更多公共場域納入兒少參與，展現高雄城市治理的新樣貌。

此次活動結合兒童創作與公共運輸美學，輕軌列車彩繪計畫室號召高雄在地孩童與青少年，用畫筆描繪心目中的高雄地標與想像圖像，直接彩繪在一列5節車廂的輕軌列車外觀。包括特殊生、偏遠地區學生皆有參與，孩童們拎著油漆刷席地創作，龍華國小站化身為戶外畫室，現場充滿色彩與笑聲。

陳其邁致詞表示，「童畫號」象徵城市與市民共同創作的力量，讓孩子以創作方式親近公共運輸，不僅能強化城市認同，更是推動美感教育的重要一環。他並與現場彩繪的學童們互動合影，欣賞由他們的創意與巧手所創造充滿童趣的藝術列車。

除列車彩繪，特公盟也同步在周邊舉辦親子紙箱彩繪、泡泡秀、大型遊戲、育兒加油站及美食餐車等，吸引許多家庭駐足參與。高捷公司指出，這台由兒童共同創作的輕軌列車不只是移動交通工具，更是一座「孩子的移動美術館」，讓創意自由奔馳在城市軌道上。

高捷董事長楊岳崑表示，此次為全台首創兒少彩繪輕軌，預計彩繪列車將投入營運1個月，成為市民日常通勤中最溫暖的風景。