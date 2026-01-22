兒少影視又創巔峰！《你吹Do，我吹Si》前進柏林影展 台灣睽違7年再入選

四季線上／陳軒泓 報導

台灣兒童影像創作實力再度驚艷國際！富邦文教基金會自 2018 年推動兒童節目人才孵育計畫，培育優秀人才創作台灣在地兒少節目。近日，孵育的短片作品《你吹Do，我吹Si》，正式宣布入圍世界三大影展之一的柏林影展新世代競賽單元（Berlinale Generation Kplus），也將於柏林影展世界首映。這是台灣睽違7年再度有兒童短片入選該單元。

《你吹Do，我吹Si》入圍柏林影展（圖／富邦文教基金會提供）

柏林國際影展世代單元選片人對本片給予極高評價，稱讚作品：「《你吹Do，我吹Si》以細膩的感受力展開容辰與紹瑜的世界，貼近孩子看待周遭的方式，影片溫柔地描繪了充滿困難與挑戰的時刻，同時強調兒童的主體性。它為年輕觀眾創造了一個空間，讓他們學會面對兩難、發現團結與社群，也經驗喜悅與自由。以優雅而克制的電影語言，始終與角色保持平視，這部作品深深打動了我們，我們也深信它會觸動觀眾。」

柏林影展選片人盛讚作品（圖／富邦文教基金會提供）

劇組今（22日）重返拍攝校園放映，全校師生現場一同觀影氣氛熱烈，首次看見自身演出的女主角劉容辰，得知入圍柏林影展好消息透露：「當初拍戲時覺得很好玩，沒想到竟然可以去柏林！謝謝直笛讓我有這個機會。」男主角吳紹瑜表示：「謝謝導演和大家，希望能讓更多人覺得練習直笛是一件好玩的事。」最後害羞笑說，全世界都要看到我的鬼臉了。導演莊榮祚認為，正是這份孩子最天然、純粹的性格，賦予了這部短片強大的生命力。活動散場前，老師與同學們紛紛對劉容辰開玩笑說：「以後成名了不要忘了我們哦。」

男主角吳紹瑜完美契合了片中「高男孩」形象（圖／富邦文教基金會提供）

