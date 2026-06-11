兒少性侵案20歲前不計追訴期 立法院朝野共識通過初審

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司法及法制委員會審查中華民國刑法、刑事訴訟法部分條文修正草案，圖為法務部政務次長黃謀信。李政龍攝



行政院今年初提案將《刑法》中未成年性侵被害人追訴期，改為自年滿20歲起算後，立法院司法法制委員會今（6/11）天審查相關修正草案，朝野共識同意照行政院、司法院提案通過，明定性侵害犯罪成立日至被害人滿20歲以前所經過的期間，不計入追訴權時效期間，全案不須交由黨團協商。

行政院今年初提出通過《刑法》第80條修正草案，針對未成年性侵害被害人，明定「被害人滿20歲以前的期間，不計入追訴權時效」，等同讓追訴時效自被害人滿20歲後才開始計算。法務部次長黃謀信當時表示，原本犯罪追訴權是犯罪成立之日開始起算，但是兒少性侵害犯罪因為特殊，因此修正為被害者滿20歲才起算。

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立法院今天審查相關修正草案，黃謀信指出，不同立委的草案大同小異，有人寫「從成年起算」，也有人寫「受害者成年之日起算」，但他認為，外國立法很多都是從特定年紀開始算，而不是從「成年」，因為成年的概念反而有點框住，而且成年的概念是浮動的，像台灣在2023年已經把定義從原來20歲改變成18歲，在2023年前的個案，可能會受影響。

最後朝野立委達成共識，同意照行政院、司法院提案通過，明定性侵害犯罪成立日至被害人滿20歲以前所經過的期間，不計入追訴權時效期間，全案不須交由黨團協商。

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