兒少性侵追訴期從20歲起算！ 王婉諭感嘆「遲來的正義」

時代力量黨主席王婉諭長期聲援「兒少性侵追訴期釋憲案」，對於《刑法》第80條修正草案今11日通過委員會初審，表示「這真的是遲來的正義」。 圖：時代力量 提供（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院司法及法制委員會今（11）日審查《刑法》第80條修正草案，討論延長兒少性侵案件追訴權時效。最終，在藍、綠、白三黨的高度共識下通過委員會初審，有關未成年遭性侵、猥褻、權勢性侵的案件，未來追訴期都會從被害者 20 歲之後起算。對此，長期關注兒少性侵追訴期的時代力量黨主席王婉諭在臉書發文表示，「這真的是遲來的正義」，但因為修法不能溯及既往，她呼籲憲法法庭，透過釋憲的方式，給過往受害者一次追求司法正義的機會。

廣告 廣告

王婉諭表示，今早《刑法》兒少性侵追訴期的修法草案，在藍、綠、白三黨的高度共識下通過委員會初審，不需要再經過黨團協商。接下來，只要院會三讀後，有關未成年遭性侵、猥褻、權勢性侵的案件，未來追訴期都會從被害者 20 歲之後起算，「這真的是遲來的正義。」

但王婉諭也指出，有幾個數字必須要反覆提醒大家：台灣每年有近九千件性侵案，其中六成是未成年，當中又有八成的加害者是熟人。更可怕的是，若只看 6 歲以下的孩子，竟有高達六成的加害人，是直系親屬。而這些受害者平均要花 22 到 24 年，才有勇氣把這件事說出來。「現實就是如此可怕又殘酷，每天都有無數的孩子活在煉獄中，卻不敢求助。」

他再次呼籲朝野立委，「修法真的不能再等！」既然朝野都有共識，就應該在本會期儘速三讀，讓追訴期不再成為受害者追求正義的阻礙。最後王婉諭也呼籲，因為修法並未溯及既往，導致有許多受害者無法尋求自己的答案，所以大家應一起關注憲法法庭，請大法官透過釋憲的方式，給他們一次追求司法正義的機會。「這群帶著秘密長大的人，需要我們一起聲援。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

挺身護兒少權益 「台灣前進陣線」快閃連署籲取消性侵追訴限制

聲援「兒少性侵追訴期」釋憲 時力偕倖存者發布系列受訪影片