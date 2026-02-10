兒少性剝削檢舉破5成！AI「一鍵脫衣」成最大幫兇 台灣展翅：58個平台是亂源

AI一鍵脫衣致兒少性剝削破五成，展翅響應全球串聯籲封殺工具。 圖：Gemini_AI生成 / 曾郡秋 製

[Newtalk新聞] 一張普通的校園生活照，透過科技軟體運算，短短幾秒就能變成不堪入目的裸露影像。台灣展翅協會示警，生成式AI技術遭濫用，網路上至少有58個平台提供「一鍵脫衣」或變臉工具，導致去年兒少性剝削檢舉案占比衝破五成。為遏止數位性暴力蔓延，該協會宣布響應全球超過100個組織的跨國串聯，呼籲各國政府與業者出手，全面封殺這類違法AI工具。

台灣展翅協會舉行記者會，由展翅協會秘書長陳逸玲主持，並邀請立法委員郭昱晴、衛福部保護司長郭彩榕、教育部國教署主任秘書黃瀞儀、數位發展部政務次長侯宜秀，以及3名學生代表共同出席，針對AI技術濫用導致兒少性剝削風險擴大提出警示與對策。3名學生代表表示，當影像不再代表真相，受害者究竟該如何證明一件「根本沒發生過的事情」？

廣告 廣告

學生們無奈表示，在真相大白之前，偽造的性影像早已在同儕間流傳，對當事人的校園評價與人際關係造成難以抹滅的傷害。他們更批評，AI技術發展神速，但法律保護往往慢半拍，像是先前社會矚目的黃子佼案，判決依據竟是個資法而非兒少性剝削相關法條，顯示保護兒少尚未成為真正的社會共識。

展翅協會秘書長陳逸玲分析，犯罪集團現在將兒少性剝削結合高科技、平台散布與心理操控，手法比過去更隱匿且多元。根據展翅協會去年接獲的「Web547網路檢舉熱線」數據，全年4,692件檢舉案中，高達2,447件涉及兒少性虐待與性剝削，比例占52.12%。進一步追蹤發現，網路上充斥著各種AI換臉、圖片生成與「一鍵脫衣」工具，協會已掌握58個提供下載的論壇與網站，這些平台甚至與博弈網站相互導流。陳逸玲指出，只要上傳照片就能生成高逼真度性影像，這已成新型犯罪工具。此外，「Web885網路諮詢熱線」去年受理的179案中，有72.6%都與性私密影像有關，顯示被害人身心受創嚴重。

面對 AI 性影像風險，立法院與行政部門同步回應。立委郭昱晴表示，身為家長對影像散布深感不安，但仍呼籲以開放態度關心孩子網路使用；國教署主秘黃瀞儀指出，已研發教材教導師生與家長辨識深偽，並提醒留意遊戲聊天與不當連結。法規與技術面上，衛福部保護司長郭彩榕說明法條已加嚴、性影像處理中心全年無休協助下架；數發部政次侯宜秀則透露 AI 基本法將於今年公告，並推動「隱性標註」技術，強化內容辨識與基礎信任。

※Newtalk提醒您：

#性侵害就是犯罪，尊重身體自主權，請撥打110、113。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

TPASS面臨斷炊危機！陳世凱喊話立院「快審預算」：否則難幫忙

(影) 89猴惡搞蝦皮店到店！鑽寄件櫃當床躺 網友怒了