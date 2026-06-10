兒少性剝削網路誘拐成起點 四大常見誘拐手法曝

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台灣展翅協會9日召開記者會，公布四大常見網路誘拐手法。（圖／翻攝畫面）

台灣展翅協會9日發布記者會指出，根據2025年最新網路誘拐分析報告指出，在服務的266名被害人中，就有154名被害人曾遭遇網路誘拐，並有35%的被害人遭進一步性勒索。其中，最常見的網路誘拐手法中，友伴關係就高達35.5%，其次則為打工招募25.6%、交往關係21.1%、視訊裸聊17.8%。

台灣展翅協會秘書長陳逸玲表示，網路誘拐並非特定性別的專利，儘管受害者中仍以女性為多數，但男性被害人的比例也有21.4%，男孩特別容易落入「視訊裸聊」，以此要求遊戲點數或金錢威脅等性撈所犯罪情境中，並非只有女孩會受害。

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陳逸玲指出，網路誘拐中不法分子特別容易利用青少年對於情感歸屬的渴望，從而整理出四大常見誘拐手法，包含友伴關係，假冒年齡相仿的同儕，或是好心的大哥哥大姊姊，潛伏於遊戲社群或興趣群組中，透過建立知己信任，將話題導向私密領域。

打工機會則瞄準兒少想打工賺零用錢或生活費，或對某些行業懷有憧憬（如模特兒）的心理，以「免經驗、高報酬、工作輕鬆」等虛假話術引誘兒少上鉤。隨後便以「驗收身材」、「試鏡需要」為由，誘騙兒少拍攝並傳送私密照片；另有，交往關係，利用網路戀愛（網戀）經營關係網羅受害者，以「證明愛意」、「情侶間的親密互動」為藉口，勒索兒少配合拍攝或視訊私密影像。並有視訊裸聊，誘騙兒少進行即時視訊互動，在幕後同步進行偷拍側錄，以此進行恐嚇與威脅。

此外，現今網路時代中，有圖未必有真相，AI換臉成誘拐新偽裝，讓網路誘拐或隱私詐騙又增添一層風險，就算視訊聊天，也有可能是AI，而非真人。

對此，立委林月琴強調，身為本會期衛環委員會召委，她已經排審《兒少權法》，希望將「適齡服務」機制納入法律規範中，要求平台依照不同年齡提供相應保護，並強化大型平台責任。同時，修法內容也會兼顧個資隱私與言論自由，避免過度蒐集與監控兒少個資。

立委張雅琳表示，網路已成為兒少生活、學習與交友的重要場域，但網路誘拐、私密影像外流、AI換臉、深偽影像與假帳號詐騙，正快速威脅孩子安全。防制不能只靠事後補救，要從校園預防教育做起，培養孩子辨識危險訊號、建立身體與影像界線，並理解數位時代的公民素養。

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