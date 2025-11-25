兒少性影像受害年齡層下降 北市公私跨域補破網

台北市社會局聯手補教協會、北市教育局等公私網絡系統，推動兒少數位安全分齡教材，阻止兒少數位性影像危害。（張珈瑄攝）

北市府攜手防暴聯盟結合司法、警察、教育、社政、補教業主與兒少家長6大力量，推動「孩子的守護星－補網行動」。（張珈瑄攝）

黃子佼被控捲入性騷擾、購買未成年兒少不雅影片的｢創意私房」風波，為補強孩子放學後可能面臨到的數位暴力缺口，適逢「國際消除對婦女暴力日」，台北市社會局25日聯手補教協會、北市教育局等公私網絡系統，推動兒少數位安全分齡教材，另針對補教業者及家長辦理20場工作坊，阻止兒少數位性影像危害。

社會局指出，近年兒少遭遇性影像散布、裸照勒索、網路誘騙等數位性暴力案件大幅增加，民國114年1月至10月性影像處理中心派案兒少性影像計160案、236個平台數，相較113年計81案、128平台數增加；同時年齡層也持續下降，自112年8月至114年8月受理性影像被害人通報案件數399件，未成年214件、成年185件，受理移除下架案件549件，未成年321件、成年228件。

除了家庭與學校外，補習班、安親班等非正規教育場域更是孩子在放學後、寒暑假長時間停留的場所，若照顧者缺乏警覺與通報意識，極易成為案件延遲發現的破口。 副市長林奕華說，此次計畫以「校外場域」為強化重點，孩子使用網路的速度超乎大人想像，政府也必須跟上腳步，因為事件不僅是當下，而是會對孩子造成一輩子的影響，面對性影像議題，為在數位世界的孩子樹立起防護網，也讓網路不再成為風險的入口。

社會局表示，北市府攜手防暴聯盟結合司法、警察、教育、社政、補教業主與兒少家長6大力量，推動「孩子的守護星－補網行動」，廣邀補教業者與家長共同參與20場工作坊，預計觸及1200名參與者，內容涵蓋數位性暴力新態樣、裸照勒索與影像外流的處理方式、補教場域界線與互動風險、通報流程與第一時間應對、家庭中的數位協議與親職對話工具，提升家長與補教人員數位性暴力辨識力。

社會局也宣布，將與防暴聯盟及多領域專家合作，針對3至8歲幼童、9至12歲兒童，分齡開發「兒少數位安全教材」，後將公開上架社會局官網，提供所有家長、教師與補教人員免費下載使用，並納入婦女培力中心、托嬰中心、幼兒園、親子館及各級學校的自辦訓練課程，讓數位安全教育更普及、更貼近生活；教材亦將融入「性騷場所防治」觀念，強調場所負責人需積極建置安全規範、管理流程與預防措施，讓業者可以從場域端強化安全網絡，降低兒少遭遇不當風險的可能。

偵辦創意私房的台中地檢署檢察官陳祥薇直言，司法機關是最後防線、處罰性手段，現在受害的孩子年齡越來越小，她偵辦一半以上的案件都是孩子家長先前都不知道發生甚麼事，是因為在家庭連結上有切割，希望家長能跟孩子說，「你沒有做錯事」、「請告訴我發生什麼事」，可以從教育做起、跨域結盟合作，預防新型態的犯罪手法。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

★《中時新聞網》提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害、移除下架性影像，洽性影像處理中心、終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

根據刑法刑法319-3條，未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處五年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。 犯前項之罪，其性影像係第319條之1第1項至第3項攝錄之內容者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。

