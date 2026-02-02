兒少性影像受關注 衛福部：主動巡查網址8月試運轉

（中央社記者曾以寧台北2日電）民間團體今天公布2025年台灣10大情感關係與性教育新聞，兒少性剝削案受關注。衛福部保護司表示，去年共受理2899件兒少性影像網址檢舉，主動巡查系統預計今年8月試運轉。

台灣性教育學會、華人情感教育發展協會、國教行動聯盟今天發布「2025台灣十大情感關係與性教育新聞事件」，其中兒少性剝削案件7年增2.2倍，影像申訴2年翻8倍成第一名。

對此衛生福利部保護服務司長郭彩榕接受媒體電訪說明，去年共受理2899件兒少性影像網址數，成人性影像網址則有3692件，下架率皆達9成。

廣告 廣告

兒童及少年性剝削防制條例上次修法中，要求衛福部運用科技技術「主動巡查」涉兒少性影像犯罪嫌疑情事。郭彩榕說明，去年8月至今年8月屬於主動巡查系統開發期，今年8月起將進入試運作。

巡查方式，郭彩榕指出，將以AI技術爬梳疑似關鍵字，找尋可能有兒少性影像的網站；不過模型開發後，仍需人工調校，以確定所巡到的網站內容確實為兒少性影像。

郭彩榕說明，模型建好後，會視為另一個檢舉人，比照現有真人申訴系統，將疑似有兒少性影像的網站內容資訊送至性影像處理中心，由專人檢閱是否符合兒少性影像，若確實有違法情況，再進入下架等後續處理。

郭彩榕指出，目前遭檢舉的性影像網址多在境外，不過原則上業者都相當配合下架，若業者不配合，也會由地方政府發行政處分進行封網。（編輯：陳仁華）1150202