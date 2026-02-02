兒少性影像申訴案暴增！衛福部擬8月啟用AI巡網揪色情

為防堵兒少性影像，衛福部將透過AI展開「主動巡網」，預計今年8月起試營運。（示意圖：shutterstock／達志）

兒少性影像逐年增加，成為兒少性剝削最大宗樣態。衛福部統計，去年共接獲2899件兒少性影像網址數，為防堵兒少性影像流竄，衛福部擬推動AI主動巡網，去年8月完成招標後，廠商正進行模型開發，預計今年8月展開試營運，1年內進行相關調整。

兒少性剝削案逐年攀升，犯罪型態以「性影像」最大宗，114年上半年兒少性影像申訴案件，較112年同期增加8倍以上。衛福部性影像處理中心統計，114年截至12月31日，共接獲2899件兒少及3692件成人性影像網址數，移除下架率都超過9成。

立法院113年通過「兒少性剝削防制條例」修正案，授權主管機關「主動巡查」權力，以防堵兒少性影像流竄。衛福部保護司司長郭彩榕說，巡網系統建置需要2年時間，第1年是模型開發期，第2年是試營運期，針對開發出來的雛形，透過案件驗證、人工調校，才能成熟上線。

郭彩榕說明，去年8月完成招標後，廠商展開模型開發，也會徵詢相關專家意見，預計今年8月開始試運作。目前性影像處理機制，是透過真人（民眾）申訴，未來AI系統會模擬「檢舉人」，一旦在網路上看到疑似兒少性影像，就會檢舉、進到申訴系統、性影像處理中心，由專業人員過濾。

郭彩榕表示，主動巡查系統透過AI科技，透過相關關鍵字等，主動揪出疑似性影像，初期範圍可能較廣，試營運期間也會透過人為專業判斷，確認是否為性影像，進行相關調整，例如將條件限縮更嚴格、縮小範圍等。目前為止，絕大多數網址都在境外，但還是能成功移除下架，業者原則上也都能配合，若無法配合，就會啟動「封網」。

★《中時新聞網》關心您：保護被害人隱私，避免二度傷害。拒絕兒虐，請撥打110、113

★《中時新聞網》提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害、移除下架性影像，洽性影像處理中心、終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

根據刑法刑法319-3條，未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處五年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。 犯前項之罪，其性影像係第319條之1第1項至第3項攝錄之內容者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。

