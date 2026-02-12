兒少手機成癮 專家建議家長可以這樣做

網路時代，如何管控兒少使用手機或接觸3C產品，已成家長的一大挑戰。長達9天的年假也馬上到來，面對兒少在假期可能會更高頻率接觸網路，專家建議家長們還是盡量理性溝通，並增加非螢幕的時間，一起閱讀或運動、逛街，還可以增進親子關係。

兒少沉迷短影音 學校可推動識讀教育

兒少長時間使用手機、晚上不睡覺都在上網不僅影響課業還有身體健康，讓許多家長都頭痛不已。

這情況在各國已普遍發生，而造成兒少手機或短影音成癮，其實有脈絡可循。亞洲大學副校長，也是臨床心理師柯慧貞就表示，看這些影片可以紓解使用者的情緒，並得到人際需求跟歸屬感的滿足，甚至還有同儕壓力，擔心不接觸就跟不上同學的話題。平台不斷推播，都刺激著腦部多巴胺，剛開始很快樂，但久了就開始影響注意力，而呈現腦腐現象。

要改善這樣情況，她建議家長可以增加溝通技巧，學校也應該推動識讀教育，讓孩子知道自己被推播了。柯慧貞：『(原音)很多家長不知道怎麼管，所以要讓家長了解規範及怎麼溝通技巧。接著學校現在推動社會情緒學習，我覺得很重要，但還是需要更多識讀教育，孩子要知道我被推播了，而且是推播之下我看到都是偏頗的訊息，而且可能很多都不是真的。』

強感官刺激影響腦部發展 專家籲增加非螢幕時間

台大醫院副院長，也是兒童青少年精神科醫師高淑芬則指出，兒少的前額葉發展還沒成熟，短影音這種強感官刺激會高度活化多巴胺系統，造成耐心下降跟衝動性增加，情緒變差；此外很多內容都不宜，而青春期需要多元思考、知識累積跟價值觀建立，餵養這些東西將偏離典型發展軌跡，擠壓正常腦部發展，恐怕影響到未來數十年的發展。

她建議家長們盡量增加替代性休閒活動，也就是孩子們要有更多非螢幕時間，例如運動，或是音樂、藝術等活動，都有很大幫助。高淑芬：『(原音)運動可以減少這些相關行為，增加他的認知功能，閱讀音樂藝術等等；那家長要跟他共讀共看，要培養一個正確合理健康使用數位及心理韌性，那時間限制上最好只在周末、睡前這些等等。』



短影音對兒少恐造成多種身心健康影響。(楊雨青攝)

正面迎戰數位浪潮 老師可成學生數位領航員

除了專家學者給家長們的建議外，學校老師其實在這方面也可以有重要角色。桃園南崁國中老師羅珮勻表示，學校早就是數位災難的重災區，但事實上根本禁止不了，與其這樣他們決定透過身教跟示範，成為學生們的數位領航員。

羅珮勻表示，他們先以理性思辨取代傳統說教，並且開發各種課程，透過閱讀討論、辯論甚至體驗活動，帶孩子去看到演算法背後的秘密。她說：『(原音) 希望他們能夠覺察，這些短影音如何誘導情緒跟上癮，建立批判性思考跟資訊判讀SOP。舉個例子說，當越來越多國家在思考要不要限制青少年使用短影音跟社群平台的時候，我們讓學生收集資料，去查核這些資訊可信度，去分析所有支持跟反對各方言論，舉辦辯論甚至公投，讓學生參與表達意見。就是透過這樣過程讓大家看到議題的複雜性。』

不過，她也強調，在過程中老師一定要保持客觀中立的立場，讓學生可以安心表達意見，平衡呈現各方觀點來啟動孩子的獨立思考。同時教材也需要做適當處理，避免引發無謂的模仿。她也相信面對數位衝擊，最好能正面迎戰，同時需要學校家庭共同努力。她說：『(原音)面對數位浪潮衝擊，已經不可能再假裝危機不存在，這個就是靠提高韌性，然後正面迎接這些挑戰。我們非常希望政府、學界、家庭跟學校一起攜手合作。身為學校老師，我們用陪伴姿態透過各種課程，希望學生手指滑螢幕時候，腦袋啟動批判思考跟資訊判讀迴路轉換出合宜行為。』

一位家長賴宜均表示，身為兩個孩子的媽媽，她完全理解現在育兒面臨數位挑戰有多大，但她盡量以身作則，在陪伴孩子時候不要拿手機出來，同時盡量找出可以共同進行的活動，減少3C商品使用。

她也提到，跟孩子建立良好關係也很重要，網路世界變化太快，她希望孩子們若真的遇到網路霸凌、詐騙等情況，也願意跟她分享或尋求幫助，這也是給孩子們的重要保護傘。

年假即將到來，兒少高頻率使用手機恐怕又將跟家長產生衝突，家長們趁著年節時刻多花時間陪伴孩子，一起出門走春或進行戶外活動，都是減少兒少接觸數位產品的好方法。(編輯：宋皖媛)