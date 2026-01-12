兒少拒數位性暴力活動 嘉市登場

嘉義市政府警察局為落實拒絕數位性別暴力及防制兒少性剝削之正確觀念，結合嘉義市北回慢跑協會、人文新境牙醫診所、蘊韻公司於日前舉辦「嘉有兒少不迷網-拒絕數位性暴力MINI登高賽暨親子繪本共讀體驗活動」，透過系統性教育宣導與多元互動課程，強化兒童自我保護意識，並促進家長及社區對相關議題的重視。

前幾年「創意私房」案件爆發後，社會驚覺性影像遭散布的年齡有下降的趨勢，嚴重侵害兒少的性自主權，尤其現今人手一機的網路時代，建立正確的數位身體界線觀念更要從小做起，因此結合民間社團與企業，公私協力合作規劃這場獨嘉首創、跨域合作、翻轉婦幼安全宣導的活動，開發小朋友「愛嘉義2+1的能力－體力腦力+美力」練出自我保護力。

警察局局長陳明志表示，我們的社會可以透過保護、愛護與守護更積極的保障婦幼安全，從教育如何自我保護、再到同理愛護他人、進而發揮守護社區的功能，婦幼與兒少安全不能等到傷害發生後才來補救，我們可以做更多預防工作，從小建立正確觀念，讓孩子清楚知道什麼可以、什麼不可以，並且知道遇到問題該向誰求助，才能真正降低數位性別暴力與性剝削的風險。婦幼安全與兒少權益的保護、愛護與守護是一項長期且需要跨域合作的工作，更需要家庭與社會一起重視。