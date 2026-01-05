「兒少未來教育發展帳戶」助逾3.8萬弱勢兒少 衛福部將擴大規劃

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部自2017年推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，幫助低收入、中低收入家庭的孩子，以及有長期安置的兒少，一起存人生的第一桶金。行政院表示，未來將朝向擴大方向規劃；社工司副司長楊雅嵐則表示，行政院還在整體討論相關擴大事宜，社工司會依據政院指示做擴大規劃。

社工司說明，「兒童及少年未來教育與發展帳戶」今年邁入第9年，截至去(2025)年11月為止，已經有3萬8892名孩子開戶，開戶率大約66%，累計存款超過32億元，實際幫助了許多經濟較為弱勢的家庭，也鼓勵家長一起為孩子的長期發展做準備。

楊雅嵐說，該帳戶透過政府跟家長「1:1提撥」，幫孩子一起存，希望讓孩子在18歲時可以有第一桶金，再搭配教育部在國教與高教系統在學費上的各項政策，反轉弱勢家庭的結構困境，讓年輕世代的每一位未來國家的主人翁，在升學、就業或準備獨立生活時，能有一個起點及競爭力。

此外，楊雅嵐表示，面對少子女化所帶來的結構性挑戰，政策關鍵更在於「資源怎麼用、先照顧誰」，衛福部將持續以「全生命歷程」與「社會投資」視角，從托育、居住、教育及職場支持等多面向，打造更友善的成家與育兒環境，也希望朝野加速預算審查，讓資源優先用在最需要幫助的家庭。

至於行政院人士稱，政院正在檢視實施情形，兒少帳戶的執行朝更擴大的方向規劃一事，楊雅嵐說，相關內容還在行政院進行整體討論，後續社工司會依據政院指示，配合進行擴大規劃。

