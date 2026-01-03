兒少未來教育發展帳戶 政院將擴大規劃支持弱勢

（中央社記者賴于榛台北3日電）衛福部推動兒童及少年未來教育與發展帳戶，透過政府與家長對存，協助經濟弱勢兒童及少年儲蓄。政院人士今天說，兒少帳戶朝擴大方向規劃，改進並銜接社會需求，以「社會投資」理念，透過制度性支持，給予弱勢者更多支持，協助更多兒少累積人力資本與發展潛能。

國民黨與民眾黨宣布推出「台灣未來帳戶」引發討論。行政院長卓榮泰日前主持經發會顧問會議時指出，對於目前已實施的兒童及少年未來教育與發展帳戶，政府未來執行須更加擴大及全面，並檢討執行成效，有效改進並銜接社會需求。

所謂兒童及少年未來教育與發展帳戶，根據衛福部資訊，這是為協助經濟弱勢家庭兒童及少年累積未來發展所需的基礎資源，因此2017年起推動「兒童及少年教育發展帳戶」，針對低收入戶及中低收入戶家庭的兒少及政府監護的兒少，透過政府與家庭共同儲蓄，協助其長期累積資產，作為日後就學、職訓或創業等重要人生階段的支持。

政院人士對記者表示，截至目前，該制度開戶人數已近3萬9000人，開戶率超過66%，且持續穩定成長，累計存款金額已逾新台幣32億元，顯示政策已逐步發揮實質效益，且除帳戶儲蓄機制外，中央也補助地方政府社工輔導陪伴、辦理理財教育及財務管理相關課程，強化經濟弱勢家戶財務管理及規劃觀念。

政院人士說，政院正在檢視實施情形，對於兒少帳戶的執行朝更擴大的方向規劃，改進並銜接社會需求，以「社會投資」的理念，透過制度性支持，協助更多兒少累積人力資本與發展潛能，協助年輕世代具備更穩定的起點與發展競爭力，對社會弱勢者予更多支持及協助。（編輯：張均懋）1150103