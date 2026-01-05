兒少未來教育發展帳戶 行政院：擴大規劃

〔記者鍾麗華／台北報導〕因應少子女化，朝野提出「台版川普帳戶」，不過，衛福部已推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，協助經濟弱勢兒童及少年儲蓄。行政院表示，將朝擴大方向規劃，改進並銜接社會需求，以「社會投資」理念，透過制度性支持，給予弱勢者更多支持，協助更多兒少累積人力資本與發展潛能。

為解決少子化困境，台灣的藍白陣營提出的「台灣未來帳戶」，民進黨也有立委倡議的「轉大人ETF」。行政院長卓榮泰日前主持經發會顧問會議時指出，對於目前已實施的兒童及少年未來教育與發展帳戶，政府未來執行須更加擴大及全面，並檢討執行成效，有效改進並銜接社會需求。

廣告 廣告

卓揆也在元旦當天臉書發文也表示，對於老農年金等福利津貼與兒少未來教育發展帳戶，行政院已具體研議多時，將多聽取各方意見，只要合於民主程序、實質充分討論、兼顧財政永續，行政院當與立法院協商溝通，均衡國人生活品質。

政院人士表示，截至目前，兒少未來教育發展帳戶開戶人數已近3萬9000人，開戶率超過66%，且持續穩定成長，累計存款金額已逾32億元，顯示政策已逐步發揮實質效益，且除帳戶儲蓄機制外，中央也補助地方政府社工輔導陪伴、辦理理財教育及財務管理相關課程，強化經濟弱勢家戶財務管理及規劃觀念。

他指出，政院正在檢視實施情形，對於兒少帳戶的執行朝更擴大的方向規劃，改進並銜接社會需求，以「社會投資」的理念，透過制度性支持，協助更多兒少累積人力資本與發展潛能，協助年輕世代具備更穩定的起點與發展競爭力，對社會弱勢者予更多支持及協助。

【看原文連結】

更多自由時報報導

執政黨「三管齊下」救預算》 反制藍白封殺 賴卓赴最前線訴諸民意

中國學美國對賴清德實施「斬首」？ 矢板明夫：這種擔憂是多餘

嗆美國不敢打委內瑞拉！萬人朝聖周錫瑋、謝寒冰「打臉影片」

臉好腫！美國生擒馬杜羅 「這些人」曾說委國用中製雷達要老美有種試試

