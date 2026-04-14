兒少法長達15年未修 社福團體籲衛福部盡速提出草案

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

兒少社福團體今赴立院門口陳抗呼籲衛福部和政院應盡速提出「兒少法」修正草案。(記者楊媛婷攝)

〔記者楊媛婷／台北報導〕「兒童及少年福利與權益保障法」已長達15年未修，兒少社福團體今(14日)赴立院陳情抗議，認為衛福部去年雖表示會盡快提出草案，但迄今仍無下文，甚至連草案都沒有提出，不滿拖宕，行政院代表接下陳情函，表示衛福部一定會在4月底前提出草案。

兒虐、兒少照片等遭散布已非新鮮事，凸顯國內保障不足，台灣少年權益與福利促進聯盟、台灣兒童權益聯盟、台北社福聯盟等社福團體今赴政院門口陳抗，指出「兒少法」迄今已15年未修，當時的兒童看的可能是巧虎，但現在兒少的生活充斥抖音、小紅書等短影音或社群媒體，在時空環境已大不同下，即刻展開修法刻不容緩。

廣告 廣告

兒少社福團體指出，衛福部去年1月在立院公聽會中雖對修法有提出明確規畫，將全面盤點與重整，會涵蓋收出養制度的調整、暴力型態全面納入、兒少保護與脆弱家庭服務整合、安置制度重建等，但到現在已經超過1年，政院和衛福部都沒有提出草案，認為若沒有具體的條文，根本無法展開有意義的修法審議，並指出衛福部長石崇良今年3月在立院雖已承諾會在4月進行草案預告，但隨立委都提出70多筆修法草案，但現在行政體系都沒有提出整合版本，認為行政機關不能再停留在研議和盤點。

兒少社福團體要求衛福部應盡速提出草案，並回應當前兒少處境與制度缺口，且清楚說明方向跟時程，立法機關也應強化對行政部門的監督，興法過程也要納入第一線兒少工作者的意見，讓制度設計貼近現場需求，並且還要建立整合社福、教育、衛環、數位治理等跨部會協作機制。

【看原文連結】

更多自由時報報導

小相機拿下大獎 墾管處楊政峰勇奪世界攝影大獎銀牌

68年來最大！ 「辛樂克」驚人雲圖曝 專家：新制最強的4月颱

TVBS大裁員 姚惠珍揭王雪紅施壓新聞獎：一手頒獎一手斷生路

前往白沙屯媽祖進香途中 1男子突失去呼吸心跳

