兒少發展帳戶擴大對象 10萬生育補助可望加碼

衛福部今年元旦起擴大生育補助，無論父母是否有勞保、國保等社會保險身分，都可獲得每胎10萬元補助。（本報資料照片）

少子女化嚴峻，藍白提案推出「台灣未來帳戶」，衛福部日前直言花費太高，需更審慎評估，不過現有針對弱勢的「兒少未來教育與發展帳戶」將朝擴大方向。衛福部次長呂建德表示，兒少發展帳戶擴大金額及對象，正在積極研議。據悉，政院下周將公布具體方案，且現行10萬元生育補助也有望加碼。

藍白提案，政府為12歲以下孩童設立「台灣未來帳戶」存入5萬元基金，每年再存入1萬元至12歲，投資成長型ETF，家長也可提撥。據試算，若家長未額外對存，孩童18歲成年時可領回33.9萬元，若家長每年對存上限1萬元，將可領回56.1萬元。

衛福部民國106年起推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，主要針對低收入、中低收入家庭、長期安置等經濟弱勢兒少，由政府及家長共同協助儲蓄。政策執行8年多，約近4萬人開戶，累計存款超過32億元。

行政院日前指出，針對目前已實施的兒少發展帳戶，未來會更擴大及全面，並檢討執行成效。呂建德說，兒少發展帳戶擴大方向正積極研議中，包括擴大金額及對象，會與政院討論後，適當時機向大眾報告。

據了解，執政黨兒少發展帳戶將讓錢增加更快，以利兒少擁有人生第一桶金，且提存將更有彈性，不用等到18歲才能提領，政院將在下周公布方案細節。

此外，衛福部今年元旦起擴大生育補助，無論父母是否有勞保、國保等社會保險身分，都可獲得每胎10萬元補助。據悉，10萬元生育補助可望加碼，且加碼金額估計會「很有感」。