兒少社媒使用影響再+1 研究揭ADHD症狀增！澳洲祭16歲以下禁用令有用嗎？

【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】社群媒體使用與兒少心理健康風險掀起全球熱議，澳洲政府率先於12月10日起禁止16歲以下兒少使用包括Facebook、TikTok、YouTube、Instagram等10大社群媒體，美國部分州別、丹麥、馬來西亞等多國也已實施或正在研擬類似的限缩措施。

《衛報》報導，近期一項大型研究也指出，社群媒體的使用可能削弱孩童的專注力，與ADHD相關症狀增加有關。專家警告，社群媒體的即時回饋機制，包括訊息、通知的不斷跳出，可能是引發孩子注意力發散的原因之一。

研究：兒少長期用社群媒體 ADHD症狀增加

來自瑞典卡洛林斯卡醫學院與美國俄勒岡健康與科學大學的研究團隊，追蹤超過8,300名10歲至14歲的美國兒童，分析其日常媒體使用與注意力表現的變化。研究預計即將刊登於Pediatrics Open Science期刊。

研究顯示，孩子每天平均花2.3小時看電視或網路影片、1.4小時使用社群媒體、1.5小時玩電玩。其中，只有「長期使用社群媒體」與兒童ADHD症狀增加有顯著關聯。ADHD全名為「注意力不足過動症」，症狀包括衝動、容易忘記日常任務和注意力不集中等。

年齡增加社群媒體也用更久！專家：訊息、通知干擾兒少注意力

研究團隊強調，雖然研究結果未必代表所有兒童用戶都會有注意力不集中的狀況，但隨著年齡的增長，兒童使用社群媒體的頻率也越來越高，從9歲每天約30分鐘，到13歲時增加至2.5小時。且目前許多兒童未滿13歲就開始使用社群媒體，低於TikTok、Instagram等平台設定的最低使用年齡，同樣值得關注。

「我們發現社群媒體與注意力下降，可能存在因果關係。」研究共同作者、卡洛林斯卡醫學院認知神經科學Torkel Klingberg教授表示，社群媒體持續不斷帶來干擾，僅僅只是「等待訊息、通知跳出」就可能引發注意力分散。共同作者、卡洛林斯卡醫學院Samson Nivins博士後研究員表示，希望研究發現能協助家長與政策制定者，做出有利兒童認知發展的決策。

澳洲禁用令創全球先例 正反兩派觀點一次看

不過，「一刀切」直接禁止兒少用社群媒體是否為解方？針對澳洲正式成為首個禁止16歲以下青少年社群媒體使用的國家、多國可能陸續跟進，CNBC報導指出，法案支持者認為，禁令能保護兒少遠離社群媒體可能帶來的傷害，包括網路霸凌、接觸色情內容以及心理健康問題等。

長期關注青少年3C產品使用的社會心理學家、《失控的焦慮世代》作者Jonathan Haidt也透過X（Twitter）表示支持，稱禁令等同於「將16歲以下的兒少從社群媒體的陷阱中解救出來」。另一方面，反對者認為，禁令侵犯了孩子的言論和獲取資訊的自由，年齡驗證機制也可能引發隱私問題，同時政府過度干預也將削弱父母的責任。

國際特赦組織也透過聲明表示，該禁令只是「無效的權宜之計」，除了年輕族群在網路上自由表達和參與的權利受損，也勢必會有孩子找到規避限制的方法，導致他們在未知的情況下受到同樣的危害、風險更大。真正安全且有效的方法，應該是透過加強監管機制、個資保護法和平台設計，以保護每一位社群媒體用戶。

