兒少自殺通報10年增7成 中華公民人權協會高雄開展暨座談，籲正視兒少心理人權

【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 為喚起社會對兒童及青少年心理健康的關注，社團法人中華公民人權協會於12月19日至22日，假高雄駁二藝術特區大勇P3-1倉庫舉辦「關懷兒少心理健康議題到療心行動展暨座談」。活動透過展覽、專題分享與座談交流，從兒童發展、法律人權、家庭教育到心理照護等多元面向切入，期盼凝聚社會共識，強化身心健康支持網絡，促進兼顧尊嚴與安全的照護環境。

根據衛生福利部心理健康司最新資料顯示，113年自殺通報人次已突破5萬人，十年間成長逾七成；在不同研究中，ADHD（注意力不足過動症）亦呈現一定比例的盛行率；中央健康保險署指出，2024年憂鬱症就醫人數已超過40萬人。相關數據顯示，心理健康已成為影響兒少發展與整體社會的重要議題，亟需各界共同關注與回應。

廣告 廣告

▲12月19日至22日假駁二藝術特區大勇P3-1倉庫舉辦「關懷兒少心理健康議題到療心行動展暨座談」。（圖／中華公民人權協會）

本次活動於19日舉辦開幕座談會，邀請多位關注兒少教育與心理健康的產官學代表共襄盛舉，包括橋頭區公所區長車世民、高雄市慈善總會榮譽理事長莊明勳，以及多位民意代表服務處代表、心理諮商與公益組織人士，展現跨領域攜手守護兒少心理健康的行動力量。

中華公民人權協會理事長蔡沛華表示，協會自1969年成立以來，長期關注兒童及青少年心理健康與人權保障議題。她指出，心理健康不僅是醫療議題，更與教育、法律、家庭支持與社會環境密切相關；在推動專業照護的同時，也應重視知情同意、尊重個別選擇，並關注在專業評估基礎上，如何避免不必要的醫療介入風險，以確保兒少能在被理解與被尊重的情境中獲得協助。

▲活動旨在促進社會對身心健康的理解與正向對話。（圖／中華公民人權協會）

高雄市慈善總會榮譽理事長莊明勳於致詞中肯定本次活動對社區的正向意義，並指出身心障礙者與弱勢家庭往往承受較大的心理與生活壓力，亟需政府政策支持與完善配套措施。橋頭區公所區長車世民則表示，社區心理健康已成為重要公共議題，未來應持續整合政府、民間與專業單位的力量，回應民眾實際需求，建立更具韌性與可近性的支持系統。

中華公民人權協會表示，本次活動旨在促進社會對身心健康的理解與正向對話。心理健康政策與服務應以科學與專業為基礎，並同時兼顧人權保障與個別需求。協會期盼透過展覽與座談，提升民眾對心理狀態的覺察，鼓勵及早尋求適切協助，並以包容與尊重差異的態度，共同營造安心成長、自在生活的友善社會。