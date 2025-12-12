兒少變身主持人 嘉市警局x青年打造「青春不沉默」Podcast

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】為提升兒少對網路安全、性影像風險與性別暴力防制的認識，嘉義市政府警察局與本市社會處、衛生局及嘉義地方檢察署共同合作，邀請本市兒少代表參與主持及製作教育性 Podcast「報嘉音4.0—青春不沉默」，以兒少視角傳達法治觀念，強化青年族群的自我保護意識。

本次 Podcast 以今年《兒童及少年性剝削防制條例》修法重點為主軸，內容涵蓋被害人保護機制、數位性別暴力防制與可能觸法行為等議題。兒少代表以平易近人的方式，將複雜法規轉化為生活化語言，使宣導更貼近青少年需求，也讓大眾能更容易理解相關風險與法律責任。

為感謝兒少代表積極投入公共事務之付出與貢獻，警察局於114年12月11日「兒童及少年福利與權益促進委員會第12屆第2次會議」中請副市長林瑞彥代表勇媽市長黃敏惠頒發感謝狀，肯定其在推動兒少權益及公共議題參與上的重要角色。

警察局局長陳明志表示，兒少的參與不僅讓法治宣導更貼近年輕世代，也展現青年在公共事務中的能量與影響力。未來將持續與各單位及兒少夥伴合作，共同打造更安全、更友善的數位環境，守護每一位兒童與少年的成長。

圖：4位主持人獲得副市長林瑞彥頒發感謝狀。（記者吳瑞興翻攝）