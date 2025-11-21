兒少近4成覺得「自己不重要」！調查：13歲青少女幸福感遠低國際平均

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】臺灣兒少的生活幸福正承受前所未有的壓力——從課業負擔、外貌焦慮到人際孤立，看不見的重擔正逐步侵蝕他們的心理健康與生活滿意度。根據兒福聯盟最新調查《2025年兒童福祉調查報告》顯示，臺灣學童的主觀生活滿意度雖回升至72分，但仍落後於《2021/2022學齡兒童健康行為國際調查》。更令人憂心的是，13歲青少女的幸福感跌破及格線，僅48.9分，與國際平均相比差距顯著；近四成兒少更表示「世界少了我也沒有關係」，心理疏離感創下三年新高。

心理健康表現持續落後國際 青少女幸福指數特別低落

臺灣兒少的心理健康狀況持續低於國際平均水準，數據指出，臺灣兒少無論11歲或13歲，幸福指數皆落後國際平均，特別是13歲青少女從60分跌落至遠低於及格線的48.9分，心理幸福感明顯不足，著實令人擔憂。此外，近四成（39.1%）兒少認同「世界少了我也沒有關係」，是近三年來最高比例，顯示心理疏離感正逐年升高，亟需關注。

生活滿意度略回升 仍低於國際平均

在生活習慣方面，雖然臺灣兒少的睡眠狀況優於國際平均，但不論男女運動狀況皆明顯不足，遠低國際平均。13歲青少女只剩四分之一有規律的運動習慣（24.5% ），不僅較11歲大幅下滑15.9%，比例甚至不到國際平均的一半。整體而言，孩子們在健康、自我形象與生活節奏之間仍未取得良好平衡。

健康感低、自信感弱、運動量不足 臺灣兒少陷入身體焦慮

調查顯示，27%的兒少自認「非常健康」，較往年表現略有提升，但與國際平均仍有明顯差距。隨年齡增長，孩子對自身健康的評價逐漸下降，尤其13歲青少女僅約15.8%認為自己很健康，反映出青春期孩子在面對變化與壓力時，對自身狀態的感受更趨負向。

此外，臺灣兒少對自身外貌的評價亦大多偏向負面，無論年齡或性別，認為自己「有點胖或太胖」的比例皆高於國際平均，13歲青少女中更有近一半（46.3%）對身形不滿，顯示外貌焦慮與自信不足的情況相當普遍。

家庭共餐普遍但親子溝通不足 青少女互動明顯下滑

家庭是兒少生活中最核心的支持來源。調查發現，臺灣兒少每天與家人共餐的比例將近六成五（64.7%），較去年微幅上升，也高於國際平均。然而進一步分析，隨年齡增長，共餐頻率明顯下降，特別是13歲青少女的每日共餐比例比11歲時驟降兩成以上，反映出升上國中後因課業繁忙，親子互動大幅減少。

在溝通品質方面，兒少「容易向母親傾訴煩惱」的比例約七成（68.6%），與去年相近，但「容易向父親傾訴」的比例僅51.4%，較去年略降。13歲青少女更僅三分之一認為自己能輕鬆與父親溝通（33.3%）。與國際平均相比，臺灣兒少與父母溝通的難度皆普遍較高。雖然臺灣家庭的共餐機會較多，卻可能因家長忙碌或餐桌對話不足，未能促進親子互動與情感交流。

同儕支持減、學習壓力增 兒少校園幸福感下滑

數據指出，臺灣兒少對同儕支持的感受普遍偏低，僅46.7%的孩子認為同學友善、樂於助人或能彼此接納，比例低於國際平均。進一步分析發現，11歲學童以及男生的同儕支持度皆比國際平均低約一成，顯示近半數孩子在班級互動中仍感到孤立或難以融入，恐影響其心理健康。

此外，臺灣兒少的課業壓力也較國際提早浮現。11歲男生中已有四成（40.8%）表示感受到課業壓力，明顯高於國際平均；女生從11歲到13歲的壓力感受更增加約一成（34.5%→ 46%）。值得注意的是，在學校滿意度方面，僅約三成學生（29.5%）表示「非常喜歡上學」，其中13歲青少女的比例僅剩一成（10.2%），不到國際平均的一半。

這些結果顯示，孩子在學校裡雖與同儕相伴，卻不一定感到被支持；課業壓力繁重，也難以從學習中找到樂趣與成就感。當學校成為壓力來源，兒少的幸福感自然難以提升。

兒盟提三呼籲 打造支持孩子的身心環境

面對調查中顯示的兒少心理健康低落、運動不足與親子溝通斷層等現象，兒盟認為孩子的福祉必須在制度及生活層面同步補強。為協助兒少的身心發展更加穩定與平衡，兒盟提出以下三點呼籲：

一、強化兒少心理健康前端預防與支持服務：兒盟調查顯示，兒少的壓力大多源自校園與日常生活，政府若只在醫療端才介入，往往為時已晚。對此，兒盟建議將兒少心理健康促進的三級預防方案，納為衛福部「兒童及家庭署」的核心業務之一，包括：建立跨部門協調機制、編列專款補助地方與民間單位提供預防推廣方案，確保有心理困擾的孩子能及早被接住，並獲得心理健康支持與服務。

二、倡議「周末運動日」，讓運動回到孩子的生活：兒盟呼籲家庭推動「周末運動日」，鼓勵家長陪伴孩子走出戶外，以親子共運動的方式取代沉迷螢幕的休閒模式。固定的運動時間不僅能強化體能與情緒穩定，也有助於親子互動與壓力釋放，讓運動重新成為孩子日常生活的一部分。

三、善用兒盟資源隨時求助、持續守護心理健康：兒盟提供多元求助管道，包括「兒童專線」、「少年專線」及「LINE@線上聊」服務，讓全台學子能隨時找到傾訴與協助的窗口。此外，透過簡單的自我檢視與情緒記錄，也能幫助孩子理解自身情緒、提早發現心理困擾，並促進與家人、師長間的溝通。

