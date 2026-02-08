兒少連假網路風險增 性影像處理中心不打烊

▲衛福部性影像處理中心已針對上百個涉嫌兒少性剝削之境外網站「封網」。（圖／衛福部性影像處理中心提供）

[NOWnews今日新聞] 在春節及寒假期間，兒少使用網路時間加倍，衛生福利部提醒，兒少面臨的網路風險眾多，包括收到不當性影像、遭威脅恐嚇散布性影像，甚至被誘導拍攝或分享性影像等。依我國「兒童及少年性剝削防制條例」規定，拍攝、製造、下載、轉傳、儲存、付費觀覽兒少性影像都是刑事犯罪，分享兒少性影像就可能成為共犯，最重可處7年以下有期徒刑。

根據「臺灣兒少網路安全暨網路識讀現況調查」，兒少在非學習情境下使用網路時間平均每日達4.6小時，春節及寒假期間缺少學校作息約束，使用網路時間可能增加2至3倍，同時增加兒少使用網路的風險。

廣告 廣告

衛生福利部性影像處理中心統計，114年度平均每日有18.3件性影像遭違法散布，呼籲民眾若收到兒少性影像應不要觀看與轉傳，以免觸法，並應儘快向性影像處理中心進行線上檢舉或申訴。

衛生福利部也提醒家長，應主動與孩子討論身體隱私權與自主權益，若發現孩子遭遇威脅恐嚇散布性影像情形，請以關懷代替責備，並儘速陪同至警局報案，提升孩子面對事件的勇氣與安全感。

此外，如有性影像移除下架需求，請與性影像處理中心聯繫；該中心365天全年無休，春節及寒假不打烊，每日上午9時至晚上10時都有專人受理性影像移除下架申訴，並提供電話諮詢及線上文字諮詢服務。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

黃子佼藏兒少性影像！二審逆轉改判免囚 「這原因」成緩刑關鍵

黃子佼二審獲緩刑免關了！私藏2259部性影像 被害人委任律師發聲

自傷、霸凌兒少看短影音風險多 教育部衛福部攜手推4招防堵