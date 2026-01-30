兒少過度使用短影音風險高 教育部籲家長多陪伴取代3C

網路時代禁止或管制兒少使用網路已成各國的挑戰，教育部今天(30日)邀請專家學者談兒少過度使用短影音所造成的學習與身心健康風險。教育部次長朱俊彰表示，教育部十分重視相關問題，已針對6個APP進行校園內網路管控，同時也呼籲家長多陪伴子女，才能營造更好的成長環境。

教育部表示，根據彙整國際研究數據，呈現兒少使用短影音可能發生包括跟風挑戰、注意力碎片化、假資訊與詐騙、網路霸凌和性影像外流等問題，需要各界高度重視。

廣告 廣告

亞洲大學副校長也是臨床心理師柯慧貞指出，青少年因為同儕影響、平台推播等緣故很容易網路成癮，但許多家長一管制就引發衝突，這部分除了需要兒少自覺，學校也可以進行更多識讀教育。

台大醫院副院長高淑芬也指出，網路成癮容易使兒少出現社交焦慮、情緒反應過強、甚至擠壓正常腦部發展，將影響未來數十年的發展。台中高工輔導主任也是家長代表賴宜均則分享自己的做法，包括盡量不用3C育兒、想辦法找出親子活動，出門運動或逛夜市都好，同時建立親子溝通管道，讓孩子願意分享自己在網路上的見聞或疑惑，讓家長有機會引導。

教育部次長朱俊彰表示，數位發展部已經示警包括抖音、小紅書、微信、微博、百度雲盤等APP具資安風險，TikTok也因具有害兒少身心內容遭多國開罰。教育部已禁止校園公務設備下載安裝使用上述APP；另外，中小學台灣學術網路(TANet)、教育部所屬機關學校的愛台灣無線(iTaiwan)熱點均不提供連線服務。

教育部跟衛福部也共同提供四大支持措施，包括建置網路成癮專區、持續強化媒體素養教育、擴大鼓勵學校推動戶外教育及社團活動，並提供家長守護數位工具包，而重點還是在家長的重視與陪伴。朱俊彰：『(原音)希望讓大家意會到這問題其實是跨部會，我們一起來合作，希望能夠讓我們兒少、讓我們下一代，一起提供給他們一個健康學習的環境，為他們撐起一個安全網。』

教育部表示，教育階段應更重視兒少心理健康，引導兒少在網路世界與現實生活間取得良好平衡，並善用學校輔導專業與資源。教育部未來將持續與各部會、學校及家長攜手合作，以理解與支持為核心，強化陪伴與溝通，共同為兒少營造更安心的學習與成長環境。